Ethel Pozo y Janet Barboza piden sanción para quienes dejaron sin luz el estadio Matute: “Arriesgaron a miles”

Ethel Pozo y Janet Barboza piden sanción para quienes dejaron sin luz la celebración de Club de Universitario. América TV.

El Club Universitario de Deportes ganó la Liga 1 luego de enfrentarse al Club de Alianza Lima y ganándole 2 a 0, pero al finalizar el partido en el Estadio Alejandro Villanueva en La Victoria se apagaron las luces y esto no permitió que el equipo crema celebrará y reciba su premiación.

Este hecho ha molestado en muchos hinchas tanto cremas como blanquiazules de la farándula peruana, por eso la mañana de este jueves 9 de noviembre, los conductores de ‘América Hoy’ se pronunciaron sobre el lamentable hecho que puso en riesgo a miles de asistentes en el ‘Matute’.

El magazine de GV Producciones inició y Ethel Pozo inmediatamente le pidió su opinión al conductor Federico Salazar, quien es hincha íntimo, sobre lo que había ocurrido al finalizar el partido de fútbol. Pero en un momento apagaron las luces del set de televisión y a manera de broma interrumpieron la intervención del periodista político.

El presentador de Primera Edición comentó que este hecho debe ser investigado de manera penal y la persona responsable recibir una sanción porque este hecho no solo ha impedido el festejo de la U, sino que no permitido la programación publicitaria de la final de la Liga 1.

“Es un tema de investigación penal porque hay temas contractuales con la publicidad. Esto es bien problemático porque es un tema con consecuencias legales. Esto se tiene que investigar de manera penal y debe ser de manera personal, una persona tiene que ser el responsable”, indicó.

Al respecto, Ethel Pozo, fan crema, comentó que ella estaba esperando la vuelta de su equipo favorito en el estadio, pero no lo pudo hacer porque el recinto estaba a oscuras. Cosa que para ella ha sido muy peligroso porque ha podido ocurrir cualquier desgracia.

“Ha podido tener graves consecuencias, ha podido ocurrir muchas cosas, había muchos hinchas, mujeres, niños, el estadio estaba repleto... Debe haber una sanción porque se puso en peligro a miles de personas”. reflexionó.

Janet Barboza pidió que no se responsabilice a todo el Club de Alianza Lima

En otro momento, Janet Barboza intervino y confesó que no había visto el clásico; sin embargo, lo que pudo leer fueron las noticias en las cuales señalaban que el Estadio Alejandro Villanueva se había quedado sin luces al finalizar el partido de fútbol.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ señaló que no se puede culpar a todo el Club de Alianza Lima, pues a su parecer, solamente habrían sido algunas personas las responsables de este cobarde acto.

“Estoy de acuerdo con Federico, no podemos echar la culpa al Club de Alianza Lima, ni al equipo de jugadores, ni a todas las personas involucradas. Aquí hay un responsable o dos, no lo sé, pero no se puede poner a todos en un mismo saco. Aquí alguien decidió hacer eso”, puntualizó.

Christian Domínguez intervino y aclaró que este tema no tiene que ver con los futbolistas blanquiazules sino con la Gerencia del Club íntimo, que serían los responsables de lo que ocurrió y estarían al tanto de lo que pasaría.

“Aquí no van a decir que alguien de la dirigencia de AL no sabía que estaba pensado hacer eso. Porque esto ha sido planificado y organizado, no es como apagar un switch es un sistema de iluminación tremendo”, terminó.

La dura crítica del ‘Checho’ Ibarra contra lo sucedido en Matute

Sergio ‘Checho’ Ibarra habló sobre el apagón en Matute después que Universitario de Deportes resultó ganador de su última contienda con Alianza Lima. Para el exfutbolista fue una falta de respeto no solo para los hinchas, sino para muchas familias que fueron al estadio con menores de edad.

“Criticar a la gente de Alianza, salió Tito Ordoñez (delegado de Alianza Lima) para decir que el apagón estaba coordinado con las autoridades. Lo peor es que en el estadio, en la tribuna, había familias enteras. Tú le apagas la luz, ¿cómo salen esas familias?. El miedo que pueden sentir. Cómo salgo de esa tribuna toda oscura. Lamentable lo que sucedió, con los dirigentes, porque la gente (de Alianza Lima) salió bien. En ningún momento hubo escándalo”, indicó el conductor de Latina.