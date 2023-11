Eddie Fleischman pidió que Bryan Reyna no sea convocado a la selección peruana por declaraciones contra Mauricio Larriera

Eddie Fleischman criticó las declaraciones de Bryan Reyna sobre su relación con Mauricio Larriera y pidió que no sea convocado a la selección peruana - Créditos: Composición Infobae.

La caída de Alianza Lima ante Universitario en la final de la Liga 1 2023 ventiló muchos aspectos negativos en Matute. Más allá del poco fútbol y las conductas extradeportivas como el apagón, el jugador Bryan Reyna expuso su mala relación con su técnico Mauricio Larriera.

Te puede interesar: Bryan Reyna expuso su mala relación con Mauricio Larriera tras perder el título con Alianza Lima: “No habló conmigo todo el año”

El atacante de 25 años mostró su molestia por no ser titular en los dos clásicos que terminaron en el título nacional de la ‘U’ y afirmó que el uruguayo nunca le habló a lo largo de la temporada, provocando diferentes posturas de los hinchas y de la gente de prensa.

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima y se consagró campeón de la Liga 1 2023

El periodista Eddie Fleischman arremetió contra el exfutbolista de Academia Cantolao por sus declaraciones contra el entrenador ‘blanquiazul’ y solicitó que Juan Reynoso no lo llame para la nueva fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Te puede interesar: Universitario vs Alianza Lima: Mauricio Larriera y su estadística favorable sobre Jorge Fossati previo a final de Liga 1

“Mal Reyna. Primero, tiene que someterse a las decisiones del director técnico. Gusten o no. Segundo, tiene que deponer posiciones personales en beneficio del equipo. Tercero, al hablar así, está diciendo: “soy mejor q los q estuvieron” y “sin mi no pueden”. Desubicado. Cuarto, con esa actitud, no puede ser convocado”, publicó.

El comunicador continuó cuestionando a Bryan Reyna a través de su cuenta de Twitter. “¿Y por qué será la nula comunicación? ¿Tendrá que ver con malas actitudes? ¿Será por inconductas? ¿Tendrá que ver qué estuvo en la juerga de hace algunas noches post partido? El entrenador es el líder del vestuario y el jugador tiene q hacer lo que le dicen. Punto final”.

Eddie Fleischman criticó a Bryan Reyna por sus declaraciones contra Mauricio Larriera - Créditos: Captura de Twitter.

Elo Bengochea desaprobó declaraciones de Reyna

Fleischman no fue el único que objetó las palabras del jugador de Alianza Lima, la periodista Elo Bengoechea también realizó un post sobre el tema en su cuenta de Twitter. La hija de Pablo puso en tela de juicio el profesionalismo y catalogó sus declaraciones como desacertadas.

Te puede interesar: Mauricio Larriera, satisfecho con el Universitario vs Alianza Lima: “Logramos un resultado muy valioso”

“Una muestra más de su poca profesionalidad. Además, falta de autocrítica. Punto aparte: Sus compañeros ¿no se sacan la m… para ser titulares?”, comenzó la integrante de GOLPERU. Eso sí, la uruguaya aclaró que no hablará del mal plantemiento del estratega ‘íntimo’.

“¿Escribí algo sobre el planteamiento o sistema de Larriera? No. Porque creo que es momento de hablar de las virtudes de Universitario campeón. Que fue superior en ambos partidos. Simplemente di una opinión de los dichos de un futbolista que considero completamente desafortunadas”, apuntó.

“Si es por nacionalidad o cariño a los técnicos de Alianza y de la U, con ambos tengo relaciones familiares y diferentes. Los considero buenos profesionales (más allá del resultado y lo que se ha visto) y sobre todo los considero mejores personas. Acá intento hablar de fútbol”, finalizó.

Elo Bengoechea cuestionó a Bryan Reyna por sus palabras contra Mauricio Larriera - Créditos: Captura de Twitter.

¿Cuándo finaliza el contrato de Bryan Reyna en Alianza Lima?

El atacante fue uno de los grandes fichajes del ‘equipo del pueblo’ para esta temporada. Después de su buena temporada con Academia Cantolao, captó la atención de los dos clubes más grandes del Perú; pero, finalmente estampó su rúbrica por los ‘victorianos’.