Brunella Horna vivió momentos de tensión porque su familia estuvo en apagón de Matute: “Estaba muy nerviosa”

Brunella Horna vivió momentos de tensión en partido de U y AL porque tenía a su familia en Matute. América TV.

Universitario de Deportes se convirtió en el campeón de la Liga 1, tras vencer a Alianza Lima con dos goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, las alegría de los cremas se vio empañada porque ni bien terminó el partido, el Club de Alianza Lima apagó las luces del Estadio Matute, arriesgando la vida de más 30 mil hinchas que acudieron a alentar a su equipo.

Dentro de los asistentes se encontraban el padre y el hermanito de Brunella Horna, quien confesó, la mañana del jueves 9 de noviembre, en ‘América Hoy’ que vivió momentos de nervios al ver como el Matute se quedó a oscuras y sus familiares estaban allí.

“Yo estaba preocupada porque mi familia estaba en el estadio. Me puse muy nerviosa, no sabía lo qué pasaba. No había señal y mi papá no me contestaba el teléfono”, detalló en un inicio la empresaria de modas.

Luego, Brunella Horna hizo una fuerte crítica contra el Club de Alianza Lima, quien puso en riesgo a todos los asistentes y a sus propios hinchas que habían ido en familia a ver jugar al equipo de sus amores.

“Dije; ‘Dios, ¿qué va a pasar ahora?’... han puesto en riesgo a sus propios hinchas. El tema es serio porque lo que me paso a mí, le habrá pasado a mucha gente. Alianza puso en riesgo a su propios hinchas, es terrible porque toda la taquilla era de AL”, señaló.

Ethel Pozo y Janet Barboza exigen sanción para quienes dejaron sin luz a Matute

Ethel Pozo y Janet Barboza pidieron que los responsables de interrumpir la celebración de Universitario al ganar el campeonato de la Liga 1 y arriesgar la vida de los asistentes reciban la sanción correspondiente.

La hija de Gisela Valcárcel comentó que estaba esperando la vuelta de su equipo crema en el Matute, pero no lo pudo hacer porque el recinto se quedó a oscuras. Cosa que para ella ha sido muy peligroso porque ha podido ocurrir cualquier desgracia.

“Ha podido tener graves consecuencias, ha podido ocurrir muchas cosas, había muchos hinchas, mujeres, niños, el estadio estaba repleto... Debe haber una sanción porque se puso en peligro a miles de personas”, reflexionó.

Ethel Pozo y Janet Barboza piden sanción para quienes dejaron sin luz la celebración de Club de Universitario. América TV.

En otro momento, Janet Barboza intervino y confesó que no había visto el clásico; sin embargo, lo que pudo leer fueron las noticias en las cuales señalaban que el Estadio Alejandro Villanueva se había quedado sin luces al finalizar el partido de fútbol.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ señaló que no se puede culpar a todo el Club de Alianza Lima, pues a su parecer, solamente habrían sido algunas personas las culpables de este cobarde acto.

“Estoy de acuerdo con Federico, no podemos echar la culpa al Club de Alianza Lima, ni al equipo de jugadores, ni a todas las personas involucradas. Aquí hay un responsable o dos, no lo sé, pero no se puede poner a todos en un mismo saco. Aquí alguien decidió hacer eso”, puntualizó.

Christian Domínguez intervino y aclaró que este tema no tiene que ver con los futbolistas blanquiazules sino con la Gerencia del Club íntimo, que serían los responsables de lo que ocurrió y estarían al tanto de lo que pasó.

“Aquí no van a decir que alguien de la dirigencia de AL no sabía que estaba pensado hacer eso. Porque esto ha sido planificado y organizado, no es como apagar un switch es un sistema de iluminación tremendo”, terminó.