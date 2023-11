Patricio Parodi volvió a EEG y no mencionó a Luciana Fuster: “Estoy feliz y contento de estar nuevamente aquí”

Patricio Parodi volvió a EEG y no mencionó a Luciana Fuster. (Captura: Esto es Guerra)

Después de algunas semanas fuera de la competencia en “Esto es Guerra”, el modelo Patricio Parodi hizo su regreso en la edición más reciente del 7 de noviembre. Como se recordará, el popular ‘Pato’ regresó de su viaje a Vietnam, donde viajó para apoyar a la modelo Luciana Fuster en el certamen “Miss Grand International”, donde resultó ganadora.

El modelo expresó su alegría al regresar y fue recibido por la nueva conductora, Katia Palma, quien le dio la bienvenida. Sin titubear, el reemplazo de Johanna San Miguel le preguntó cómo había sido apoyar a su pareja en el país asiático, mencionando que al parecer solo pudo verla el día de su coronación.

Sorprendentemente, Patricio no hizo referencia a su novia y simplemente enfatizó que está listo para retomar la competencia que extrañaba. Cabe mencionar que Luciana tiene que cumplir con sus responsabilidades como Miss Grand y ahora tiene una agenda muy ocupada.

Luciana Fuster y presidente Mr. Nawat y la vicepresidenta Mrs. Teresa del Miss Grand International. Instagram

“¡Muchas gracias! Ya los entrañaba bastante a los chicos, estoy feliz y contento de estar nuevamente aquí. Bueno, allá la pasé muy rico, pero ya me toca volver aquí, ponerme serio y volver a mi trabajo, ya he visto que las cosas no están bien, hay que poner mano dura”, sostuvo el capitán de los ‘Guerreros’.

Parece que la relación entre Parodi y Luciana será a larga distancia por el momento, ya que ella se quedó en el país asiático para cumplir con sus responsabilidades como la nueva Miss Grand International 2023. La última vez que fueron vistos juntos fue el día de su coronación, momento que Patricio aprovechó para tomarse la foto del recuerdo con su pareja.

Esta imagen fue compartida en sus redes sociales, acompañada de palabras emotivas, antes de que él regresara a nuestro país para retomar sus actividades laborales. En el video, se ve a Patricio Parodi abrazando a Luciana Fuster, a quien no había visto desde hace un mes debido a su participación en el certamen de belleza.

“No sabes cuanto necesitaba este abrazo, fue casi 1 mes lejos sin poder vernos, pero valió la pena. Una fecha más para celebrar 26/10/23″, dijo el guerrero. Ante ello, Luciana Fuster respondió: “Te amo, rey de mi vida. Necesitaba muchísimo ese abrazo también. Gracias por acompañarme en este sueño y entenderlo todo”, sostuvo la modelo.

Luciana Fuster cautivó en el Miss Grand Phuket 2024. Grand TV

¿Cuándo se verán Luciana Fuster y Patricio Parodi?

Recientemente, Patricio Parodi comentó sobre la próxima vez que verá a su pareja, Luciana Fuster. Aunque ella aún no tiene un cronograma de actividades definido, es probable que puedan reunirse nuevamente a finales de año. Esto se debe a las responsabilidades que Fuster tiene con la organización como parte de su año de reinado después de ganar el certamen de belleza.

“Te puedo decir que la próxima vez que la vea sea para Año Nuevo, no va a ser pronto, ella tiene muchas actividades para hacer por acá, tiene giras en Asia. Ahorita yo me estoy yendo al aeropuerto, pensé cambiar mi pasaje para quedarme unas horas con ella para salir a comer, y es imposible porque está despierta desde temprano, alistándose”, dijo en un inicio el popular ‘Pato’.

“No saben cuántas amanecidas, cuánto sacrificó, cuántas cosas tuvo que dejar de lado, ha estado acá tres semanas casi un mes sola, esforzándose desde temprano, casi sin comer, sin dormir, dándolo todo. Me mostraba cómo estaban sus pies, llenos de ampoyas, por estar todos los días movilizándose con los tacos”, acotó Patricio Parodi feliz de que su pareja haya ganado el Miss Grand 2023.