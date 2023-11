Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa del miércoles 7 de noviembre

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

En un inicio, Magaly Medina criticó el informe de Cuarto Poder en el que se muestra a través de dibujos lo que pasó en el feminicidio que sucedió en el restaurante Panchita. Señaló que en 20 años de carrera nunca había visto que no se emitieran en vivo las imágenes de la cámara de seguridad.

También respondió a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid por afirmar que ellos no tenían una relación con la Urraca, sino que fue por Jessica Newton que le pidieron ser madrina del pequeño de la pareja. “A mí me citaron a un restaurante un día por la mañana para invitarme un brunch, llegue con mi esposo y llegaron todos a comer. Ahí ellos, con mucho protocolo, los dos (Deyvis y Cassandra), me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer”, mencionó la periodista.