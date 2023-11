Por qué se pelearon Magaly Medina, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: este es el origen de su disputa

La videollamada que originó el pleito entre Magaly Medina, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez | Magaly TV La Firme / ATV

Magaly Medina, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se encuentran en medio de un enfrentamiento mediático, a pesar de haber mantenido una buena relación de amistad en el pasado. Esta última semana, la ‘Urraca’ ha arremetido contra la pareja por supuestamente haber mentido al afirmar que no eran cercanos. La familia de Jessica Newton tampocó se quedó callada.

La disputa se reavivó cuando Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid ofrecieron una entrevista reciente en el programa dominical ‘Día D’, donde aseguraron que, en realidad, Jessica Newton era quien tenía un vínculo amistoso con la periodista.

“Nosotros nunca hemos tenido nada que ver”, señaló el cumbiambero.

Magaly Medina pronto respondió asegurando que eso no era cierto. Aunque mencionó que Deyvis Orozco no era alguien cercano, admitió que sentía cariño por Cassandra debido a su anterior amistad con Jessica. Además, reveló que la pareja le había pedido que fuera la madrina de su primer hijo juntos, a lo que ella accedió por compromiso.

Cassandra Sánchez de Lamadrid publicó un extenso comunicado horas más tarde:

“Yo fui la que cometió un error al elegir por primera vez a la madrina de mi hijo. Mi esposo jamás la eligió. Nos dividimos el tema del padrino y madrina, como muchas parejas hacen. El tiempo terminó demostrando que, efectivamente, había un intruso en nuestra familia”.

¿Por qué se peleó Magaly Medina con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez?

La amistad de Magaly Medina, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco llegó a su fin la noche del 17 de noviembre de 2021, cuando la periodista transmitió en ‘Magaly TV La Firme’ una videollamada que tuvo con el cumbiambero. En ella, el líder del Grupo Néctar le contaba cómo había sido el nacimiento de su hijo y hasta se mostraron imágenes de la hija de Jessica Newton descansando.

Según contó más adelante la figura de ATV, ella compartió este íntimo momento al público porque Deyvis Orosco le había prometido varias veces que ella sería la única que tendría la exclusiva. No obstante, minutos antes del programa, el artista le informó que no podía darle una entrevista en vivo, pero que le compartiría la primera foto del menor.

Magaly Medina no tuvo otra opción que difundir la videollamada, confiando en que la pareja no se molestaría porque, supuestamente, sabían que los estaba grabando. Además, porque el cumbiambero le había dicho personalmente que ella tendría la primicia. Pero esto no fue así.

Al día siguiente, Deyvis Orosco se enlazó en vivo con ‘América Hoy’ y mostró la primera instantánea de su bebé.

Esto molestó a Magaly Medina, sin embargo, trató de pasar por alto la situación. Tras el nacimiento del bebé Milán, la ‘Urraca’ se puso en contacto con la pareja para conocer personalmente al recién nacido, pues era la madrina. Al notar que no recibía respuesta, optó por no insistir y comenzó a criticarlos. Primero los cuestionó por comprometerse a un concierto y luego denunció que “abandonaron” a sus mascotas en un albergue.

Cassandra Sánchez se sintió traicionada por Magaly Medina

Luego de ser blanco de críticas en redes sociales por supuesto abandono de mascotas, Cassandra Sánchez de Lamadrid sacó un extenso comunicado y explicó su versión de la historia, admitiendo que su relación con Magaly Medina se resquebrajó cuando publicó la videollamada que tuvo con Deyvis Orosco. Desde entonces, no quiso enseñarle el rostro del menor porque sabía que lo emitiría en su programa.

“La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó. Compartimos de corazón ese momento privado tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba expuesta. Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto”, expresó.

Por otro lado, acusó a la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ de querer perjudicar el trabajo de su pareja. Para ese entonces, Deyvis Orosco era jurado de ‘El Artista del Año’ y por contrato con GV Producciones no podía declarar a otro programa que no fuera de América TV.

En su defensa, Magaly Medina indicó que la pareja sabía perfectamente que los estaba grabando y que tuvo la gentileza de no mostrar la cara del bebé, pues había sido enfocada en un momento de la videollamada. Los cuestionó también por no haber conversado con ella después de lo sucedido.

“¿Por qué esperaron tres meses para que yo hiciera un comentario sobre la segunda pedida de mano que hace Deyvis frente a un público que ya sabía que estaba comprometido? ¿Por qué esperaron mi opinión pública en TV para recién sacar que estaban molestos? ¿Cómo me entero yo? Ni señales de humo recibí yo”, manifestó.

Enfurecida, Magaly Medina renunció al madrinazgo del bebé de la pareja y llamó “encantador de serpientes” a Deyvis Orosco por haberle prometido algo que no iba a cumplir.

“Gisela quería la primicia del nacimiento, no es tonta y sabe de TV. Si él no hubiera querido que grabe, me hubiera dicho: ‘Magaly no puedo aparecer porque mañana tengo un compromiso’. Pero no, Deyvis no quiso quedar conmigo ni con Gisela. Quiso quedar bien con Dios y con el Diablo”, afirmó en ‘Magaly TV La Firme’.

Hasta la fecha, la figura de ATV considera que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid querían su amistad porque sabían que así jamás los criticaría.