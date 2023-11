Patricio Parodi no descarta participar en el Mister Perú: “Estaríamos más juntos con Luciana”

Patricio Parodi comenta cómo será su relación con Luciana Fuster en Tailandia. América Tv.

Patricio Parodi fue consultado sobre las recientes declaraciones de Jessica Newton, quien indicó que le gustaría verlo como candidato al Mister Perú. Asimismo, halagó la belleza y postura del modelo y pareja de Luciana Fuster.

“Todavía no hemos conversado mucho, lo estoy observando. Tiene buen cuerpo, guapo, tiene inteligencia”, dijo la organizadora de eventos de belleza, quien resaltó el comportamiento de Patricio Parodi ante la participación de su pareja en el Miss Grand International, pues la apoyó y le dio el espacio que la modelo requería para poder desarrollarse como candidata.

Como se recuerda, Patricio Parodi acompañó a Luciana Fuster en su participación al certamen de talla internacional, el cual fue realizada en Vietnam el pasado 25 de octubre. No obstante, solo pudo verla el día que ganó y por escaso tiempo. El modelo estuvo acompañado de su madre Verónica Costa, quien también alentó a la reina de belleza desde las butacas.

Patricio Parodi gritó eufórico alentando a Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional y su madre lo acompañó. IG Patricio Parodi/ YouTube Miss Gran Internacional

¿Qué dijo Patrio Parodi sobre el Mister Perú?

Patricio Parodi indicó que no se ve en dicho concurso. Sin embargo, tampoco puede descartar participar en dicho evento masculino.

“Yo no me veo en realidad. Sí, vi lo que comentó Jessica. Obviamente, no cierro las puertas a nada. No pasa ahora por mi cabeza, pero quién sabe ahora que quizás esté más pegado a ‘Lu’, lo del certamen, ahí pueda nacer un interés más. Estaríamos más juntos (con Luciana)”, señaló el chico reality.

Jessica Newton quiere a Patricio Parodi en certamen de belleza. (Composición Infobae)

Recordemos que el último Mister Perú es Joel Farach. El modelo de Callao cuenta con aproximadamente 32 años y mide 1.87 de estatura. Además, habla inglés con fluidez. Es economista especializado en finanzas y evaluación de proyectos de inversión.

Joel Farach es un modelo de alta costura y comercial. Ha trabajado para importantes firmas como la línea de perfumes francesa Givenchy y con Boss, de la casa de moda alemana Hugo Boss. Ha sido partícipe de diferentes desfiles nacionales e internacionales.

Patricip Parodi descarta terminar con Luciana Fuster

En una entrevista para América Espectáculos, Patricio Parodi aclaró que no tiene pensado terminar su relación con Luciana Fuster. Al contrario, están haciendo todo para estar en contacto y vivir su amor a distancia.

Como se recuerda, Luciana Fuster vivirá en Tailandia durante un año, lugar que diferencia al Perú en 12 horas. Desde este país, la nueva Miss Grand International cumplirá sus compromisos como reina.

“Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver”, dijo Patricio Parodi bastante incómodo.

“Yo estoy super tranquilo, feliz, la estoy apoyando en todo y así va a seguir siendo. Ni siquiera ha pasado eso por nuestra cabeza, nada que ver”, acotó el modelo.

Patricio Parodi aclara que no piensa terminar su relación con Luciana Fuster. IG

Incluso, se animó a explicar cómo se comunicará con Luciana Fuster durante su periodo en Tailandia. Sin embargo, la ventaja es que él es una persona nocturna.

“Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de ‘pucha amor, un año no te voy a ver’. Son 12 horas más, pero que como yo soy más nocturno, es un poco cómodo. Cuando yo me voy a dormir, ella está almorzando, cuando yo estoy yendo al trabajo ella se está levantando. Tenemos buenos horarios para conversar”, detalló.

“Durante el resto del día ella está trabajando, por ahí en sus huecos me manda mensaje o me contesta un mensaje que yo le he dejado. Estamos conversando bien seguido, por cámara, todo. Y así va a ser, así que nos estamos acostumbrando”, explicó Patricio, quien se verá en diciembre con su pareja.