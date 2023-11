Jessica Newton respondió fuerte a Magaly Medina: “Me importa tres pepinos lo que diga”

Jessica Newton responde a Magaly Medina. (Composición Infobae)

La pelea entre Magaly Medina, Jessica Newton y Cassandra Sánchez De Lamadrid ha revivido durante estos días, luego de que la hija de la exmiss Perú y su pareja dieran algunas declaraciones a un dominical en el que se referían a las razones por la que le quitaron el madrinazgo de su hijo a la presentadora de televisión.

Te puede interesar: Magaly Medina revive pleito con Cassandra Sánchez y critica su aspecto físico: “Está bien taypá”

Todo sucedió el domingo 5 de noviembre, cuando en el programa Día D le consultaron a Deyvis y Cassandra cuál fue la razón por la que descartaron como madrina a Medina Vela. En ese instante, el cantante dejó entrever que ellos no habrían elegido a Magaly para este puesto, sino que habría sucedido por la amistad de Jessica Newton con la presentadora de televisión.

“Hay temas internos ahí y eso sí, lo vamos a dejar muy claro, la amistad que teníamos era la amistad de Jessica con Magaly, nosotros nunca hemos tenido nunca absolutamente nada que ver y los detalles se quedan con nosotros”, afirmó el artista.

Tras ello, Medina respondió fuerte y claro en su programa y desmintió esta versión. Mencionó que ella recibió la invitación formal por parte de la pareja, quienes incluso habían preparado un desayuno especial para tener la conversación de manera formal.

Magaly Medina y por qué se peleó con Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. Composición Infobae

“A mí Jessica no me pidió que sea la madrina de su nieto. A mí me citaron a un restaurante de un hotel, un sábado, para invitarme a un brunch, y ahí ellos con mucho protocolo, los dos me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer, de manera formal”, señaló al inicio.

Te puede interesar: Magaly Medina desmiente a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez: “Los dos me pidieron ser la madrina de su hijo”

Por otro lado, aseguró que tuvo que decir que sí, porque se sintió ‘acorralada’. “Me sentí como acorralada, yo qué voy a decir, bueno sí, no le puedes decir a un bebé por nacer, no, yo prefiero que a mí no me digan, tiene que ser que yo tenga un nexo muy fuerte”, reveló la comunicadora.

Entre tanto, Cassandra volvió a pronunciarse y desmintió estas palabras. Aseguró que fue ella quien la escogió como madrina por el cariño que le tenía y fue con su esposo que llegaron a este acuerdo. Pero, lamentablemente, las cosas no se dieron como esperaban.

Magaly Medina fue elegida como madrina del primer hijo de Cassandra y Deyvis. Instagram/@casemaze

Jessica Newton sale a defender a su hija

En medio de esta disputa, Jessica Newton se pronunció y lamentó que pese a los años se siga tocando este tema. Mencionó que se habla de esto por rating e incluso le dijo a Magaly Medina que si le sirve hablar de ellos, que los siga utilizando, pero no tiene interés en ella.

“Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando, pero yo ni la veo, ni me entero y no tengo nada que comentar. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa”, comentó al inicio a Trome.

Por otro lado, aseguró que no ahondaría en este tema ni daría más detalles. Sentenció que el pasado no se puede cambiar, por lo que le recomendó estar atenta en su presente. Finalmente, fue fulminante y aseguró que ‘le importa tres pepinos lo que diga’.

Jessica Newton respaldó a Luciana Fuster y restó importancia a Magaly Medina. (Foto: Captura de IG)

“Que suelte el pasado y se enfoque en su hijo, su familia, su matrimonio. ¿Crees que me pongo a pensar qué pasó hace dos años? Me despierto por la mañana y tengo tantas cosas que agradecer. El pasado es lo único que no se puede cambiar, pero que se enfoque en cambiar su presente, que sea feliz y le deseo muchas bendiciones. Me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar”, finalizó.