Rodrigo González arremete contra Aída Martínez: “Una persona a punto de perder la vista no se va a una moto”

Rodrigo González se muestra escéptico sobre la decisión de Aída Martínez de participar en una carrera de motos después de someterse recientemente a una cirugía en los ojos. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. El conductor de “Amor y Fuego” Rodrigo González, hizo comentarios sobre la salud de la modelo Aida Martínez, quien había anunciado recientemente que sufría de una enfermedad ocular incurable. González mostró su asombro al verla triunfar en una competencia de motos, a pesar de su condición de salud reciente.

Te puede interesar: Ducelia Echevarría y la exorbitante suma de dinero que le pidió a ‘Amor y Fuego’ por una entrevista, según ‘Peluchín’

Esto sucedió después de que la exconcursante de reality se mostrara molesta por las críticas recibidas debido a su participación en la mencionada carrera, a pesar de que su esposo afirmó en redes sociales que estuvo a punto de perder la visión. El amigo de Gigi Mitre enfatizó que tanto la propia Aida como Adolfo Carrasco fueron quienes alertaron sobre su estado de salud.

“Tú preocupas con tu diagnóstico, tu pareja sale a decir otro tema en su momento, aceptas que esto es para un tratamiento largo”, sostuvo el presentador en la edición reciente de su programa, el 6 de noviembre.

Aída Martínez perdió más de 100 mil soles al cerrar restaurante y sufrió cuadro de estrés. | Captura/Willax/Instagram

El presentador ‘Peluchín’ subrayó que las críticas no tienen nada que ver con el deseo de la gente de impedir que la modelo siga su pasión por el deporte. Según el conductor, la desconfianza del público se debe a la creencia de que alguien que se ha sometido a una cirugía reciente no podría participar en una competencia de esa envergadura.

Te puede interesar: Rodrigo González indignado por amenazas de ‘Los Gallegos’ a mototaxistas peruanos: “Mientras el alcalde está financiando viaje de Tinelli”

“Yo creo que verte montada en ese moto cumpliendo tú sueños es algo que nadie puede dejar de celebrar, pero si por lo menos la gente se extraña y es que los hechos: una persona que está a punto de perder la vista no se va a una moto”, arremetió contra laexchica reality.

Cabe destacar que Aída Martínez anunció en sus plataformas de redes sociales su disposición para emprender acciones legales contra aquellos que pusieran en tela de juicio su condición de salud. “Para concentrarme no pude ver las redes, yo hablaré con mi abogado y los médicos para ver cómo procedemos con todo lo que se ha dicho. Nosotros tenemos pruebas y fundamentos, solo necesitaba mi espacio para sentirme bien”, dijo en aquella oportunidad.

Aída Martínez enfrenta críticas por hacer colecta para el tratamiento de su enfermedad. | Instagram

Aída Martínez gana competencia de moto, pese a cirugía en sus ojos

La modelo Aída Martínez no dudó en responder a las cámaras de “Amor y Fuego” cuando fue cuestionada sobre su sorprendente recuperación después de la reciente cirugía en los ojos. A pesar de ello, la arequipeña se mostró desafiante y enfatizó que continúa con su tratamiento médico para lograr participar en la carrera de motos.

Te puede interesar: Aída Martínez fue consultada al recuperar la vista y no recuerda su enfermedad: “Todavía no veo bien”

“(¿Cómo del estado en el que estabas pasas a competir en un deporte extremo?) Para demostrar que sí se puede, he guardado reposo como ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho. Tengo todas las pruebas (...) No tengo que darle explicaciones a nadie de mi enfermedad, para mí no es bonito decir estoy enferma”, sostuvo al medio citado.

Para respaldar su afirmación, Martínez asegura contar con tomografías que muestran el estado real de su vista. “Se ve la mancha, el hematoma, es como... no me acuerdo como se le dice. Yo ahora no veo al 100% me falta dos años de tratamiento”, agregó.

“Ya gané, el que no arriesga, no gana, hermano, por las personas, yo no voy a truncar mi sueños, por lo que piensen, no es que de la noche a la mañana ya veo, pero las facultades que yo tengo me han servido para ganar este campeonato”, finalizó.