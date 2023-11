Fabrizio Roca reveló conversación con Paolo Guerrero en la selección peruana: los detalles de la charla entre ‘9′s

El joven delantero de Sport Boys habló de la oportunidad que tuvo de hablar con el 'Depredador' en la 'bicolor'. (Video: Cojo y Manco)

La selección peruana viene atravesando un momento crítico en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Esto debido a que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con un punto, por lo que el técnico Juan Reynoso intentará darle vuelta a la situación cuando enfrente en las próximas fechas a Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. Uno de los que vienen siendo llamado con mayor frecuencia es Fabrizio Roca, quien admitió haber tenido una conversación con Paolo Guerrero y le ayudó para crecer en su carrera.

El delantero de Sport Boys fue el invitado especial en el programa de YouTube, Cojo y Manco, en el que tocó diversos temas, entre ellos la Liga 1, admitiendo que procuraba ver todos los partidos.

De pronto, habló de cómo se sinitó cuando entró en contacto con el ‘Depredador’. “Con Paolo muy poco porque soy muy ‘palteado’ y no intento hablarle. De repente no sé cómo reaccione. Con otros como ‘Yoshi’, que sí hablo bastante”, dijo.

En eso, se refirió a las palabras que intercambió con el experimentado futbolista. “Le pregunté qué se sentía el tiempo que ha jugado desde muy pequeño en Europa, me explicaba cómo era. En los entrenamiento miro sus movimientos, siempre lo hacía incluso desde antes porque una cosa es verlo en TV y otra verlo ahí. Cuando yo entrenaba con el ‘profe’ Jorge me insistía con el pase ‘europeo’, el pase fuerte. Uno se acostumbra a dar el pase despacito y, de repente, llegas a la selección y te lo dan fuerte, para controlar... Tienes que hacerlo bien porque te están mirando”, acotó.

Ahí fue cuando Fabrizio Roca especificó en qué aspectos Paolo Guerrero le ayudó a mejorar. “Paolo me enseñó cómo acomodar mi cuerpo porque lo que me estaba faltando era saber cómo ponerlo bien. Gracias a Dios, los últimos partidos (con Sport Boys) que tuve me fue bien”, declaró.

De la misma manera, reveló cómo sucedió cuando lo conoció por primera vez y más detalles sobre sus enseñanzas en los entrenamientos, tanto en la Villa Deportiva Nacional (Videna), así como en otras canchas que entrenaron como parte del proceso clasificatorio.

“Yo me sentaba al costado de Paolo en el bus. Aparte, él es amigo del ‘Chino’, así que entré por ahí. Vi el espacio y decidí sentarme. La entrada fue cómo se siente cuando juega, ahí le pregunté más cosas y me dio muchos consejos para aprender. Yo hago muchas diagonales por partido, pero no sé para qué lado girar, entonces a veces lo hago un poco mal. O al momento de la presión iba por un lado, lo hacía mal, entonces me retrocedían la pelota. Me estaba enseñando un poco de eso”, sostuvo.

Presencia de Fabrizio Roca en la selección peruana

Fabrizio Roca forma parte del proyecto que el DT Juan Reynoso pretende llevar a cabo en la selección peruana. Y es que luego de contar con una generación que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y que casi lo logra para Qatar 2022, muchos llegaron a una edad elevada. Por tal motivo, urge la necesidad de buscar el recambio generacional con jóvenes que destaquen en el medio local.

El atacante del cuadro ‘rosado’ está incluido, pues a sus 21 años es uno de los goleadores nacionales del campeonato en este año con nueve dianas en 33 compromisos. Varios de ellos sirvieron para que su equipo se mantenga en la Primera División.

El seleccionado consiguió doblete con Boys frente a los cusqueños por Torneo Clausura. (Video: GOLPERU)

Y si bien el joven artillero no ha formado parte de los nominados para los duelos de las Eliminatorias 2026, sí ha podido entrenar con los mayores con miras a lo que será la participación del combinado patrio en el Preolímpico, que se realizará entre enero y febrero del 2024 en Venezuela. Para el exjugador de Deportivo Llacuabamba será una oportunidad de oro, considerando que intentará salir goleador que le permita dar un paso adelante con una partida al extranjero.