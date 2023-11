LDU Quito vs Independiente del Valle EN VIVO HOY: con Paolo Guerrero, partido por LigaPro

El presente de Paolo Guerrero

Luego de disputar 120 minutos en LDU vs Fortaleza, el ‘Depredador’ no arrancó en la victoria ante Universidad Católica, no obstante, ingresó a los 84′ en reemplazo de Daykol Romero. Lo más probable es que el ‘nueve’ peruano inicie ante Independiente del Valle debido a que es un importante crucial en la LigaPro.