Universitario vs Alianza Lima: Peter Arévalo explicó por qué Christian Cueva no estará en final de Liga 1 2023

Peter Arévalo reflexionó sobre la ausencia de Christian Cueva en la final ante Universitario por la Liga 1 2023. (Video: A presión)

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes para definir al campeón de la Liga 1 2023. Una de las ausencias más notorias de los ‘íntimos’ será el mediocampista Christian Cueva debido a que no está en la plenitud de su condición física. Sobre el particular, el periodista Peter Arévalo reveló por qué el entrenador Mauricio Larriera no lo consideró.

“El tema Cueva es sencillo: Larriera quiere tener a los jugadores al 100%. Desgraciadamente, Christian Cueva, después se hizo público que aquella vez que chocó con Rostaing en su debut en Piura tuvo este problema en la rodilla. No se ha logrado recuperar. Es una lesión que te permite jugar, pero limitado. Christian Cueva no es el que nosotros conocemos”, sostuvo el comunicados en ‘A presión con Mr. Peet’.

El periodista deportivo mencionó que su problema en la rodilla le impidió destacar en el cuadro ‘íntimo’: “Desgraciadamente, en su momento, Cueva al 70% de lo físico, pero médicamente bien, la tenía que haber roto acá. La tenía que haber descosido acá en el fútbol peruano, pero desgraciadamente tuvo ese problema. Decidió no operarse y jugar. Sintió que podía, pero, definitivamente, la lesión lo ha limitado”.

Además, Arévalo se refirió a la ausencia de ‘Aladino’ en la ‘bicolor’ en las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas: “Es más, en la selección lo convocan y tuvieron la misma sensación de que podía jugar. Lo probaron y llegaron a la conclusión de que estaba demasiado limitado. Bajo esas condiciones, no lo tomaron en cuenta”.

“Larriera entiende que para el partido ante Universitario o para los encuentros ante Universitario que, desde lo físico, es de los mejores equipos del torneo. Quizá el mejor desde el vértigo y desde la intensidad. Entonces, entiende que Cueva va a dar ventaja, actuando limitado”, sentenció.

Bassco Soyer a la final de Liga 1

Peter Arévalo también se refirió al ofensivo Bassco Soyer y las destacadas actuaciones que tuvo cuando le tocó participar del juego. Incluso afirmó que el joven futbolista tendrá minutos en las finales ante Universitario ante la ausencia de Christian Cueva.

“No se sorprendan si en algún momento de las finales, Bassco Soyer tiene algunos minutos. Entonces, ves a un jugador que llegó para ser el conductor de Alianza y a todos los ilusionó porque pensaron que al 70% de lo físico Cueva la rompía. Si hace meses, nada más, había jugado con Perú ante Paraguay en el Monumental y el tipo tuvo una buena actuación”, indicó.

Asimismo, Arévalo señaló como fue el rendimiento del mediapunta de 31 años: “Llega un número ‘10′, llega un jugador como Cueva y uno piensa que en Alianza y el fútbol peruano la va a romper. Desgraciadamente se lesionó y se oculta la lesión. Hay disposición tanto del club como Cueva de no operarse. De creer que puede jugar con la lesión, pero limitado. No rinde. No destaca”.

“Y en contraparte, hay un chico (Bassco Soyer) que, cada vez que entra, el tipo se le nota atrevido. Se le nota desfachatado para jugar. La pide. No le quema. No se esconde. No se sorprendan que Larriera, que viene del fútbol uruguayo como Fossati. No le tiemblan las manos y ni las piernas a los técnicos uruguayos para lanzar chicos, por eso que vende y venden (jugadores)”, aseguró.

Finalmente, apuntó los méritos que hizo el joven futbolista para tener minutos en el duelo ante los ‘merengues’: “No se sorprendan que Bassco Soyer, en esta final, tenga minutos. El tipo, cada vez que entra, está diciendo ‘yo estoy acá y yo estoy para jugar también’”.