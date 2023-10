Hermana de Rosa Fuentes, que insultó a Jossmery Toledo, dice que no defiende a Paolo Hurtado: “No saco cara por él”

Hermana de Rosa Fuentes, que insultó a Jossmery Toledo, dice que no defiende a Paolo Hurtado | Willax

Jossmery Toledo protagonizó un nuevo escándalo el último fin de semana, luego de que denunciara públicamente que fue agredida cuando estaba dentro de su auto en un centro comercial de Santiago de Surco. Sin embargo, lo que sorprendió de este hecho fue que quien atacó a la expolicía fue Kiara Fuentes, hermana de Rosa, aún esposa de Paolo Hurtado.

En el clip que publicó la exchica reality se vio a la mujer lanzándole insultos de todo tipo y tildándola de “Hija de pu...”. Incluso, se puso en tono agresivo sin temor a que su rostro sea evidenciado. “Graba, graba, graba, soy yo”, mencionaba. Además, la acompañante de Toledo, notó que dos menores de edad se acercaron a su vehículo y comenzaron a golpearlo a vista y paciencia de la mujer.

Al respecto, Jossmery hizo una denuncia formal y afirmó que necesita garantías para su vida porque no se siente segura con situaciones como esta. Incluso, Janet Barboza comentó que también fue víctima de una situación parecida en un centro comercial.

Jossmery Toledo muestra pruebas de extorsión de Paolo Hurtado.

Según explicó la conductora de América Hoy, un hombre desconocido la golpeó en el hombro mientras caminaba por un centro comercial y le hizo una amenaza en referencia a sus comentarios sobre Paolo Hurtado en televisión. Aunque en ese momento no supo de quién se trataba, al final evidenció que quienes la fastidiaron eran allegados al deportista.

Kiara Fuentes afirma que no defiende a Paolo Hurtado

En conversación con Amor y Fuego, Kiara Fuentes, hermana de Rosa se pronunció por este lamentable hecho. Al inicio, comentó que nunca fue a ese centro comercial en busca de Jossmery Toledo, sino que continúa con su versión de que habría sido la expolicía quien buscaba encontrarse con su aún cuñado.

“Nosotros hemos estado en los juegos, han estado paseando, nos hemos ido a X tiendas y qué casualidad que la señora se aparecía por ahí donde ellos estaban. Pienso yo que ella ha estado esperando el momento para poder encontrarlo a él solo, para hablarle a él solo”, comentó al inicio.

Kiara Fuentes brindó declaraciones a Amor y Fuego.

Tras ello, señaló que fue en el estacionamiento que el hijo de Paolo notó que ella estaba allí por lo que fue el menor quien tuvo esa reacción. En ese instante, ella decidió también hacer lo propio.

“Él reaccionó de la manera que reaccionó, se puso a llorar, se tocó de nervios gritando, hablando cosas de su mamá y esa fue mi indignación de ver a mi sobrino en esa situación. Por eso fue que yo me acerqué y le dijo lo que le dije por qué no es posible”, agregó al respecto.

Pero, pese a que insultó a Jossmery Toledo y la tildó de haberse metido en la relación de su hermana con el deportista, Kiara Fuentes asegura que no ‘defiende’ a Hurtado y está completamente segura que todo lo viene pasando su familia es consecuencia de sus actos.

“Yo no saco cara por él, de ninguna manera porque yo sé que él es el principal culpable de todo lo que ha pasado y de ninguna manera lo voy a defender. Nadie sabe lo que sucede entre cuatro paredes y las cosas que yo le he dicho a él”, comentó bastante segura.

Kiara, hermana de Rosa Fuentes justifica su reacción contra Jossmery Toledo: "No me gustó que se burle de mis sobrinos".

Pese a ello, recalcó que tomó esa actitud desafiante por cómo vio a Jossmery en el estacionamiento. “No puede ser que ella de una manera burlona lo mira al bebé y que se ría. Es por eso que yo me he indignado y me he acercado a decirle las cosas que se le tenía que decir a ella en su cara”, sentenció.