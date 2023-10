Ricardo Gareca y Juan Reynoso: sobre la autoconfianza y el desempeño

Las diferentes posturas de Ricardo Gareca y Juan Reynoso sobre la convocatoria de los jugadores de la Liga 1 en la selección peruana - Créditos: Getty Images.

Cuando el ex entrenador de la selección peruana de fútbol Ricardo Gareca llegó al Perú, una de las principales misiones que recibió fue la de mejorar la autoconfianza (confianza en sí mismos) de los futbolistas peruanos (Jara, 2018); De allí que cuando le consultaban a Gareca respecto a las posibilidades de sus jugadores frente a los mejores equipos del mundo, respondía que los futbolistas peruanos no tenían nada que envidiar a los de otros países.

Recientemente, el entrenador argentino ha reafirmado dicha convicción respecto a los futbolistas peruanos en oposición a lo dicho por el actual seleccionador, Juan Reynoso, quien ha expresado que algunos de sus dirigidos no tienen capacidad ni siquiera para soportar sesenta minutos en un partido.

¿Cuál es el papel de entrenadores como Gareca y Reynoso en la autoconfianza y el desempeño de los deportistas que dirigen?

Es crucial. Como lo corroboran significativas investigaciones especializadas en la ciencia del deporte, un comportamiento de apoyo y alentador por parte de los entrenadores mejora la autoconfianza de los deportistas (Smith, Smoll y Cumming, 2009). Por el contrario, los efectos perjudiciales de la comunicación negativa o crítica por parte de sus entrenadores, puede llevar a una autoconfianza disminuida en los deportistas (Horn, 2008).

Nos podemos preguntar si las críticas de Reynoso respecto a la capacidad de sus jugadores podrían haber influido negativamente en el bajo desempeño de la selección - créditos: Getty Images

Del mismo modo, en el deporte “existe una relación lineal significativa entre la confianza en uno mismo y el desempeño” (Jekauc, D. et al, 2023) y cuando todos los jugadores de un equipo sienten más confianza respecto a lo que pueden lograr frente a sus adversarios, el desempeño puede ser mejor (Navia, JA. et al, 2019). Es decir, si los jugadores de un equipo confían en sus capacidades, su desempeño podrá ser mejor tanto en lo individual como en lo colectivo.

De allí que cuando Gareca alentaba a sus jugadores sin establecer límites a sus posibilidades, habría estado estimulándolos a confiar más en ellos mismos y fruto de ello a mejorar su desempeño. A manera de referencia, se puede recordar lo que el ex seleccionado Christian Cueva manifestó al respecto: “Ricardo Gareca fue fundamental para recobrar la confianza que perdí”. (RPP, 2020)

En tal sentido, nos podemos preguntar si las críticas de Reynoso respecto a la capacidad de sus jugadores podrían haber influido negativamente en el bajo desempeño de la selección en los primeros cuatro partidos de las clasificatorias para el mundial del 2026, donde más allá de haber sufrido tres derrotas y logrado un empate, no ha realizado un solo disparo directo al arco, mientras que ha recibido dieciocho. (Closa, 2023)

En relación con dicha cuestión, Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol ha manifestado que para superar esta situación el equipo peruano debe “ganar confianza”. Tal vez, el entrenador Juan Reynoso, ex capitán de la selección peruana de fútbol, podría tomar los comentarios de Cueva y Guerrero, así como lo que las investigaciones han revelado respecto a la influencia de lo que dicen los entrenadores respecto a sus jugadores para su autoconfianza y desempeño, como una oportunidad para mejorar la forma como se expresa respecto a sus dirigidos.

¿Qué podemos aprender de este caso para el desarrollo de la autoconfianza y el rendimiento en las organizaciones?

Mucho. De manera similar a lo que sucede en el ámbito deportivo, si los líderes y los gerentes en las organizaciones estimulan la autoconfianza en sus colaboradores, estos podrán mejorar su rendimiento (Enoch y Anupama, 2023). El hacerlo de forma elocuente y explícita en los momentos que resulte pertinente será fundamental. Con autoridades organizacionales activas en el desarrollo de la autoconfianza de sus colaboradores, podremos tener mejores rendimientos individuales y colectivos.

Edgar Cateriano Castello

