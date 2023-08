Tiago Nunes desmintió negociaciones con Cruzeiro en contundente mensaje y reafirmó compromiso con Sporting Cristal

Tiago Nunes desmintió negociaciones con Cruzeiro a través de publicación en redes sociales - Créditos: Sporting Cristal.

La campaña de Tiago Nunes con Sporting Cristal en lo que va del año viene siendo para destacar. Compitió en la Copa Libertadores contra duros rivales tales como River Plate y Fluminense y ahora se encuentra luchando por el trofeo del Torneo Clausura de la Liga 1.

Sus buenas presentaciones a nivel internacional llamaron la atención de uno de lo clubes más poderosos de su país, Cruzeiro. De acuerdo a los medios brasileños el actual técnico ‘celeste’ fue ofrecido por un agente de su entorno luego de la salida de Pedro Miguel Marques, más conocido como ‘Pepa’, por malos resultados que lo acercan a la parte baja de la tabla.

La información difundida en el extranjero causó la preocupación de los miles de hinchas rimenses. Por esa razón, el estratega de 43 años no se quedó de brazos cruzados y utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre dichos rumores. Su mensaje negó rotundamente que haya sido acercado al equipo que tiene como presidente a Ronaldo y reafirmó su acuerdo con Cristal.

“No autoricé a ningún agente a ofrecerme a Cruzeiro. El único agente que me representa es Nick Arcuri de Un1que Football. Tengo compromiso firmado con el club Sporting Cristal hasta final de la temporada, donde estoy feliz y realizado por el trabajo que estamos haciendo. Si alguien eventualmente habló sobre mi nombre, este no tiene autorización para hablar”, escribió en sus stories.

La publicación de Tiago Nunes para desmentir las negociaciones con Cruzeiro - Créditos: Captura de Instagram.

Tal y como señaló en su publicación, Nunes cuenta con un contrato hasta diciembre de este 2023, no obstante, según información de varios periodistas nacionales, estaría hablando con la directiva ‘bajopontina’ para estirar su vinculo, pues hay conformidad y disposición de ambas partes.

Esto solo refuerza la posibilidad lejana de que regrese a su país a dirigir. Su última experiencia en Brasil fue al mando de Ceará en 2021-2022. Pese a obtener el 55% de efectividad, la directiva del ‘vozao’ decidió cesarlo de su cargo. Desde ese momento no volvió a trabajar hasta que llegó la oferta de Cristal.

Solo piensa en ganar el Clausura

El brasileño no quiere perder el enfoque en la pelea por la fase 2 de la Liga 1. Su equipo tiene un invicto de 10 partidos (3 empates y 7 victorias) y se ubica en el primer lugar con 24 puntos, sacándole dos y cuatro de ventaja a sus clásicos rivales, Universitario y Alianza Lima, correspondientemente.

Asimismo, en el Acumulado, está en el segundo lugar (59 unidades), solo por detrás de los ‘blanquiazules’. De conquistar el trofeo del Clausura y mantenerse en dicha posición de la tabla general, disputaría el título nacional con el conjunto de La Victoria en una final directa.

Con agónico gol de Yoshimar Yotún, los 'celestes' se impusieron ante los 'ediles'. (Video: Liga 1 Max)

Su siguiente reto: Sport Boys

Luego de la victoria ante Deportivo Municipal y el descanso en la fecha pasada, Tiago Nunes y compañía se medirán ante Sport Boys por la jornada 12. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 10 de setiembre a las 15:00 horas y tendrá un cambio de escenario a favor de la ‘misilera’.

Los ‘rosados’ no juegan en el Miguel Grau desde el 23 de mayo del 2022 cuando perdió ante Carlos A. Mannucci y utilizaron otros escenarios, por ejemplo, Iván Elías Moreno y Alberto Gallardo. Eso cambiará, pues retornarán a su casa, con todo el apoyo de la gente del Callao, en el duelo ante Cristal.

El equipo comandado por Fernando Gamboa no será un rival nada fácil, debido a que regresó a la senda del triunfo ante Municipal después de seis partidos. El conjunto del puerto se ilusiona con alejarse de la zona de descenso y tratar de clasificar a un certamen internacional.