Reimond Manco y la memorable anécdota en PSV con exfigura de Liverpool en la Champions League

A lo largo de la historia de la UEFA Champions League, son pocos los jugadores peruanos que han podido disputarla, siendo Claudio Pizarro uno de los que más éxito tuvo. Sin embargo, hubo uno cuyo futuro prometía bastante, pero que las influencias no estuvieron de su lado. Se trata de Reimond Manco, quien en sus inicios en el fútbol europeo, alcanzó a jugar en la competición internacional y tuvo una memorable anécdota con PSV Eindhoven ante Liverpool, que incluye a una exfigura argentina.

El exatacante nacional arribó al cuadro de los Países Bajos a mediados del 2008 y tuvo un impacto inmediato con una asistencia en la Eredivisie. No obstante, el hecho de enfrentar a los mejores del mundo en la competición de la ‘Orejona’ era distinta.

“El día del debut de Champions League. Salí de entrenar y pegaban la lista, pero no la había visto. De pronto, el traductor que hablaba español me felicitó porque estaba convocado para el partido. Me mostró y mi nombre estaba al último, fue contra Liverpool”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Cojo y Manco.

Evidentemente, el cambio brusco del fútbol peruano al del Viejo Continente era inmenso, algo de lo que se percató al instante. “Al día siguiente fue al estadio, la organización de la Champions era otra cosa desde que entras. Mis entradas se las regalé a unas amigas peruanas que tendieron la mano. Estaba muy emocionado. Hasta que faltando 15 minutos, Huub Stevens me dijo que caliente, pero estaba tranquilo porque a todos los mandaba cada cierto tiempo”, dijo.

Reimond Manco en un partido con PSV el 2008. - crédito: Difusión

Sin embargo, cuando el DT neerlandés le avisó que iba a ingresar al campo, sintió los nervios, aunque supo desempeñarse de buena manera en sus primeros minutos. “Vi en el tablero electrónico que era el minuto 78 y me hizo entrar. ¡Se me bajó la presión! Me dieron ganas de orinar y de cag... Estaba muy nervioso y entré. En la primera jugada la pierdo. En la siguiente, un francés de Liverpool me quiso hacer una ‘huacha’, pero yo cerré y se la devolví. La gente celebró”, declaró.

Reimond Manco y su encuentro con figura de Liverpool

Ahí fue cuando Javier Mascherano, volante de Liverpool, saltó a la cancha y protagonizó un duro encuentro con Reimond Manco. “Liverpool ya estaba clasificado e iba ganando 3-1, hasta que Mascherano entró. En la primera jugada lo encaré y regateé. Se la hice. En la siguiente me la dan y acabé en el piso. Recuerdo que era él que me había metido un golpe”, precisó.

En eso, el peruano intercambió palabras con el ‘Jefecito’. “En PSV jugaba Salcido y hablábamos en español. Mascherano lo conocía, pero yo era un desconocido. Me dijo ‘tú, ¿quién eres?’ Le dije que me llamo Reimond Manco. ‘¿De dónde eres?’, me preguntó. Le dije que de Perú. Cuando me dijo eso se me ocurrió pedirle la camiseta”, señaló.

Javier Mascherano en un partido con Liverpool ante PSV por Champions League. - crédito: Propaganda

Manco Albarracín no dudó en atreverse a solicitarle la camiseta al mediocampista argentino, quien a su vez le hizo una petición que le sorprendió y que reflejaba un gesto de humildad. “Cuando acabó, le pregunté si me podía darla y me dijo que sí, pero que recién en el túnel. Ahí se sacó la camiseta y me la dio pero me quedó esperando. No sabía por qué hasta que me preguntó por mi camiseta, aunque lo habrá hecho para quedar bien. Él ya tenía años en Europa, referente en Liverpool y me dio a entender que yo no era menos importante. Era la camiseta ploma, la alterna”, sostuvo.

En ese encuentro que se jugó en el Philips Stadium, Reimond Manco saltó en la etapa complementaria. Liverpool, en el que jugaba Steven Gerrard y era dirigido por Rafa Benítez, se impuso con los goles de Ryan Babel, Albert Riera y David N’Gog, mientras que Danko Lazovic hizo el tanto de PSV. De todos modos, el peruano supo codearse con grandes figuras.