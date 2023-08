Perú vs Paraguay: los pobres registros de los delanteros convocados por Guillermo Barros Schelotto para Eliminatorias 2026

Guillermo Barros Schelotto convocó a cuatro delanteros del exterior para la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026 - Créditos: Difusión

La selección paraguaya de fútbol se estrenará en las Eliminatorias 2026 recibiendo en su nueva casa a Perú en el estadio Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este. La contienda que significará el debut oficial de Juan Reynoso al mando de la ‘blanquirroja’ tendrá lugar el jueves 7 de setiembre desde las 17:30 horas.

Te puede interesar: Perú vs Paraguay: lista de convocados de la ‘albirroja’ para los partidos de Eliminatorias 2026

Para la primera fecha doble de la competición organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el entrenador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, ya dio a conocer la primera parte de su lista de convocados, en la que incluyó a 21 futbolistas que militan en el extranjero. La Asociación Paraguaya de Fútbol mencionó que esta semana se completará la nómina con los jugadores del medio local.

Dentro de los citados por el director técnico argentino hay dos arqueros, cinco defensores, diez centrocampistas y cuatro delanteros. Los arietes llamados por el ‘Mellizo’ son Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors, Carlos Gonzáles de Xolos Tijuana de México, Robert Morales de Toluca de la misma Liga MX y Ramón Sosa de Talleres de Córdoba.

Te puede interesar: Perú vs Paraguay: análisis sobre Barros Schelotto y recambio generacional bajo la lupa de la prensa ‘albirroja’

Sin embargo, los artilleros nombrados por el ex futbolista de Boca Juniors no cuentan con los mejores registros ofensivos usando los colores de la ‘albirroja’, pues tanto en Eliminatorias como en encuentros amistosos no tienen grandes números goleadores. En esta nota repasaremos los números de cada uno de ellos representando a su nación.

Carlos Gonzáles, el de mayor experiencia

Dentro del cuarteto de atacantes que eligió Barros Schelotto, quien cuenta con mayor experiencia es Carlos Gonzáles. El deportista de 30 años debutó en la selección en 2019 bajo el mandato de Eduardo Berizzo y a la fecha disputó 14 compromisos, siendo dos amistosos, cinco por Copa América y los siete restantes en Eliminatorias. En ninguno de los anteriores consiguió hacerse presente en el marcador.

Te puede interesar: Juan Reynoso y su férrea defensa a André Carrillo tras su fichaje por equipo de la segunda división árabe

Este es su quinto llamado con ‘Chapita’ y su última participación con Paraguay fue en la victoria 1-0 sobre México en setiembre de 2022. En la presente temporada de la Liga MX, va a casi un gol por partido, ya que en cinco jornadas lleva cuatro anotaciones.

Carlos Gonzalez fue citado en la selección paraguaya para el inicio de las Eliminatorias. Crédito: Agencias

Gabriel Ávalos, el posible titular

De acuerdo con la prensa ‘guaraní', Guillermo Barros Schelotto tiene pensado arrancar las Clasificatorias a Canadá, Estados Unidos y México 2026 con Gabriel Ávalos como delantero titular. El ya experimentado jugador de 32 años, si bien solo tiene dos anotaciones en una decena de apariciones con su país, es quien mejores sensaciones dejó al entrenador.

Esta es su tercera citación con el actual comando técnico y en el presente 2023 consiguió marcar con Paraguay. Fue en el duelo de preparación con Chile que acabó en derrota 3-2 y fue titular, manteniéndose en el campo hasta el minuto 78.

En las Eliminatorias Qatar 2022 tuvo minutos -ingresando desde el banquillo- frente a Uruguay y Brasil, en los que no consiguió marcar. ‘Gaby’ ya sabe lo que es anotarle a Perú, ya que lo hizo en los cuartos de final de la Copa América 2021, en una definición que acabó en penales con triunfo incaico.

Gabriel Ávalos ya sabe lo que es anotar ante Perú. Crédito: EFE

Robert Morales puede dar la sorpresa

Robert Morales es el tercero en dicha posición y aguarda su chance para demostrar su valía. El ariete de 24 años solo tiene dos cotejos con Paraguay y ambos fueron con Guillermo Barros Schelotto. El estreno fue en la última fecha doble para Qatar, en la que fue inicialista contra Ecuador y convirtió una diana a los 9′. Lamentablemente, cinco minutos después sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado, que lo alejó de las canchas por siete meses.

Retornó a la ‘albirroja’ versus Chile en marzo de este año, entrando en los últimos 12 minutos. Con su escuadra, Toluca de México, tiene una conquista en cinco presentaciones.

Robert Morales debutó con gol en la selección paraguaya, pero se lesionó de gravedad en el mismo encuentro - Crédito: Selección de Paraguay

Ramón Sosa es parte del recambio generacional

Ramón Sosa es una de las nuevas apariciones del fútbol paraguayo para el nuevo proceso. Sin embargo, es uno de los mejores atacantes de la Liga Profesional de Argentina con el cuadro revelación Talleres de Córdoba, con el que tiene siete goles y seis asistencias en esta campaña.

El talentoso atleta de 23 años tiene dos amistosos con Guillermo Barros Schelotto. Ambos fueron derrota, con Colombia en noviembre de 2022 y ante Chile en marzo de 2023.