Magaly Medina da abrazo solidario a ‘La Uchulú’ por comentario transfóbicos en ‘La Casa de Magaly‘: “Te pido disculpas”

Magaly Medina da abrazo solidario a ‘La Uchulú’ por comentario transfóbicos|(Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 29 de agosto, Magaly Medina recibió de invitada a Etza Alanís Reategui Wong, mejor conocida como ‘La Uchulú’. Durante el programa, abordaron el difícil episodio que la joven atravesó en el reality “La Casa de Magaly” a raíz de comentarios transfóbicos realizados por el conductor Andrés Hurtado y el maquillador Carlos Cacho.

Te puede interesar: Carlos Cacho se disculpa con ‘La Uchulú’ por comentario transfóbico: “Si te ha molestado algo; discúlpame”

Siguiendo esa misma línea, la conductora de ATV se acercó a la influencer y le brindó palabras de respaldo acompañadas de un abrazo cálido, dejando claro su completo apoyo frente al incómodo episodio que vivió debido a los otros participantes del reality. La periodista lamentó profundamente la situación y enfatizó que no toleraría ningún tipo de actitud transfóbica.

“Uchulú tengo que darte mi abrazo solidario, te quería tener acá porque finalmente nosotros y yo no voy a permitir ningún tipo de transfobia ni en mi casa, ni en mi set, ni en mi programa”, sostuvo en un inicio la conductora acercándose a la joven para darle un abrazo fuerte. La joven se mostró más tranquila y correspondió el abrazo de la periodista.

Magaly Medina le pidió disculpas en vivo a 'La Uchulú' por comentarios transfóbicos y advirtió que investigará quien de la producción le dio el DNI a Andrés Hurtado. (Captura: Magaly TV La Firme)

Además, Magaly Medina también solicitó comprensión, explicando que no podían intervenir en la dinámica de convivencia, ya que su intención era mostrar la autenticidad y la verdadera naturaleza de las personas involucradas en el reality. Sin embargo, una vez que Andrés y el maquillador se disculparon con ‘La Uchulú’ y ella aceptó las disculpas, el tema no se mencionó más.

Te puede interesar: Magaly Medina indignada ante actos de transfobia contra ‘La Uchulú’: “Todos la conocemos como mujer”

“Pero entiendan, este es un reality donde se deja convivir, se deja a las personas que están afuera de producción, no pueden intervenir salvo que la cosa, pues se desborde y yo creo que en este caso nosotros mismos vimos que ambas personas tanto con Carlos Cacho como Andrés Hurtado se disculparon contigo. Tanto así que el capítulo de hoy que vamos a ver ahora, Andrés conversa contigo y luego tú bajas a seguir con el karaoke”, acotó la comunicadora.

En el episodio número 10 de ‘La Casa de Magaly’, se puede recordar que ‘La Uchulú’ se acercó a Andrés Hurtado para expresarle su deseo de que la tratara como mujer y no como hombre y que el mostrar su DNI era una falta de respeto.“Quiero decirte una cosita, con todo respeto, quiero que me trates de ella. Estoy harta de que me digas él. Desde la tarde me has faltado el respeto”, fue el pedido de la actriz trans.

Andrés Hurtado y Carlos Cacho se enfrentaron a 'La Uchulú'. (Captura: Magaly TV La Firme)

Carlos Cacho defiende a Andrés Hurtado y se va en contra de ‘Uchulú’

Fue en ese instante cuando Carlos Cacho se unió a la conversación y le indicó que eso no era factible, ya que, según el Documento Nacional de Identidad (DNI), ‘La Uchulú’ aparece registrado con el nombre de Esaú Reátegui Wong.“Vamos a la documentación. Si ella, o como fuera, ha firmado un contrato, entonces hay un DNI en el contrato”, mencionó.

Te puede interesar: Magaly Medina no descarta participar en una nueva temporada de ‘La Casa de Magaly’: “Me meto también”

‘La Uchulú’ intentó defenderse, pero los ojos se le llenaron de lágrimas cuando Andrés Hurtado continuó burlándose de su nombre. “A mí me dijeron que te llamabas Paco, ¿o Fernando?”, preguntó de manera irónica. “¡Ven Esaú!”, gritó al ver que la comediante se retiró en llanto.

En ese momento, la creadora de contenido en TikTok decidió retirarse a su habitación y tomó la determinación de no seguir participando en el reality de Magaly Medina. Mientras tanto, sus compañeros expresaron su insatisfacción por haber sobrepasado los límites de confianza con la joven, ya que habían estado molestando de manera persistente durante toda la tarde.