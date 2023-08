Gino Assereto se descontrola y explota contra Johanna San Miguel en vivo: “Tú y Rafael están cortados por la misma tijera”

Gino Assereto perdió los papeles en la reciente edición de ‘EEG El Clásico’, emitido este 29 de agosto. El novio de Luciana Fuster sorprendió a sus compañeros de ‘Esto Es Guerra’ al patear furiosamente uno de los barriles del juego y abandonar el set de televisión.

La producción decidió quitarle 200 puntos a los ‘Combatientes’ por la mala actitud del ‘Tiburón’. Sin embargo, minutos después, Rafael Cardozo - capitán del equipo - echó más leña al fuego consideró que lo justo sería suspender a Assereto.

“Sé que no fue la actitud correcta, no es lo que nos piden que transmitamos (…) me dejé llevar por la frustración del momento”, comentó el competidor luego ser sancionado por patear la utilería del canal.

Cardozo le pidió que mejor no hable, provocando que Gino explotara:

“Rafael, tú cállate, dime una cosa, qué haces en el programa, no haces nada, regresa a tus emprendimientos, estas acá por el único motivo de que le generas 5 minutos del reality al programa”.

Gino Assereto tuvo una fuerte discusión con Rafael Cardozo y Johanna San Miguel en 'Esto Es Guerra' | Capturas América TV

La conductora del programa, Johanna San Miguel, intervino en la discusión y le pidió a Assereto - de manera sarcástica - que no pise el palito. Sin embargo, esto no fue bien recibido por el hermano de Jota Benz.

“Chata, si hablamos quién saca las casillas de quién, tú eres igualita. Discúlpame, pero siento que tú y Rafael están cortados por la misma tijera. ¡Tú eres un Rafael en mujer y Rafael una Johanna en hombre!, ¡son igualitos! La única diferencia es que tú, al menos, trabajas acá y él no hace nada”, fue la respuesta enfurecida de Gino.

La recordada ‘Queca’ de ‘Pataclaun’ también se ofuscó y respondió: “Te has confundido. La María Pía Copello es así. ¡A mi no me compares con esa serpiente!”.

Gino Assereto comparó a Rafael Cardozo y Johanna San Miguel en 'Esto Es Guerra' | Capturas América TV

‘Esto es Guerra’ fue multado con más de 20 mil soles

‘Esto es Guerra’ fue sancionado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) con el pago de 5 UIT’s por permitir un acto de discriminación en su programa. Todo ocurrió en la secuencia ‘Adivínalo’, cuando Gino Assereto comparó a Chevy, su compañero afroperuano, con un primate.

Mediante la Resolución N° 006-2023, la Comisión de Ética de la SNRTV declaró fundada la queja interpuesta por la Secretaría Técnica de la entidad, por lo que América TV deberá pagar una multa de aproximadamente de 25 mil soles.

Gino Assereto ha sido acusado de racista en redes sociales. (América TV)

Además, el canal de Pachacamac deberá cumplir con distintas medidas correctivas dentro de los siguientes 90 días.

Esto provocó una sanción a Gino Assereto, quien estuvo dos meses separado de ‘Esto es Guerra’. Él regresó al reality de competencia el 10 de julio y pidió disculpas, una vez más, por haber emitido un comentario racista hacia su compañero Chevy.

“Han sido dos meses un poco tensos para mí, no es novedad que hay veces en las que suelo estar con la energía arriba. Lo que sucedió anteriormente hizo que me derrumbara. Han sido dos meses en los que el primer mes no quería saber nada de nadie y quería estar encerrado, pensar, analizar la situación y entender el porqué había sucedido esto”, comentó en un principio.