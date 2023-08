Fiscalía abrió investigación contra Gino Assereto por su comentario racista en ‘Esto es Guerra’

Gino Assereto será investigado por la Fiscalía por comentario racista. (Foto: Captura de Instagram)

Gino Assereto podría afrontar uno de los momentos más duros de su carrera televisiva. Aunque ya han pasado varios meses desde que fue sancionado por haber emitido un comentario racista en ‘Esto es Guerra‘, la Fiscalía ha decidido iniciar una investigación contra el modelo por el presunto delito de discriminación.

De acuerdo al Ministerio Público, la investigación preliminar tendrá una duración de 60 días, iniciando este 8 de setiembre, cuando los involucrados se presenten para dar sus declaraciones sobre este caso, incluyendo al procurador del Ministerio de Cultura.

“Recordemos que el 2 de junio, a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, se presentó el Oficio N°. 000381-2023-PP/MC, ante la doctora Fiorella Roxanna Casique Alvizuri, secretaria general de la Fiscalía de la Nación, para realizar la denuncia por las expresiones discriminatorias que se propalaron en ‘Esto es Guerra’”, dice parte del comunicado.

Además, el comunicado aseguró que lo dicho por Gino Assereto sí configura un acto discriminatorio étnico-racial, pues el modelo utilizó expresiones racistas en el que ‘animalizó’ a su compañero durante una competencia de ‘Esto es Guerra.’

Ministerio Público abrió investigación contra Gino Assereto. (Foto: Difusión)

‘Esto es Guerra’ fue sancionado con una multa

El Ministerio de Cultura también destacó y saludó la decisión de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) de sancionar al programa ‘Esto es Guerra’ con una multa de 5 UIT’s, el cual equivale a un aproximado de 25 mil soles.

El Mincul aseguró que ellos seguirán sumando esfuerzos para construir un Perú sin racismo, por lo que le recordó a los medios de comunicación su rol en la educación de los ciudadanos.

Gino Assereto asumió la responsabilidad en su momento

El comentario racista de Gino Assereto contra su compañero Chevy sucedió a fines del mes de mayo. Luego de recibir duras críticas por su comportamiento dentro del programa, donde comparó al bailarín con un primate, el modelo salió al frente para asumir su error y pedir las disculpas del caso.

“No hay justificación alguna para la estupidez que cometí. Me siento avergonzado, cometí un error del cual no medí. Al segundo dos me di cuenta, me acerqué a Chevy y pedí disculpas del caso. Me siento arrepentido por eso, no tuve una mala intención. Fue un error que prometo no volverá a ocurrir”, expresó.

La polémica frase de Gino Assereto a su compañero afroperuano en ‘Esto es Guerra’.

Recordemos que América Televisión también tomó cartas en el asunto en su momento, suspendiendo de manera indefinida al modelo, aunque no le cerraron las puertas, pues a los dos meses volvió al programa por la puerta grande, al ser presentado como uno de los refuerzos estrella.

Sin embargo, él no olvidó lo sucedido, pues cuando ingresó al set, volvió a referirse al tema, señalando que este suceso provocó que se derrumbe de manera anímica, llegando a rechazar la ayuda de sus amigos.

“Han sido dos meses un poco tensos para mí, no es novedad que hay veces en las que suelo estar con la energía arriba. Lo que sucedió anteriormente hizo que me derrumbara. Han sido dos meses en los que el primer mes no quería saber nada de nadie y quería estar encerrado, pensar, analizar la situación y entender el porqué había sucedido esto”, indicó.