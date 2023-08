Exmundialista reveló motivo de por qué el Perú vs Paraguay no se jugará en el estadio Defensores del Chaco

Perú chocará ante Paraguay por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas - Créditos: Composición Infobae

Cada vez falta menos para el debut de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Como ya es costumbre, la ‘bicolor’ iniciará su recorrido en este largo proceso ante Paraguay el próximo jueves 7 de septiembre. En un inicio, dicho encuentro se llevaría a cabo en el estadio Defensores del Chaco, recinto deportivo en el que la ‘albirroja’ suele disputar sus partidos de local.

Te puede interesar: Perú vs Paraguay: lista de convocados de la ‘albirroja’ para los partidos de Eliminatorias 2026

Sin embargo, hace un tiempo se pudo conocer que el país local decidió cambiar de sede e informó que el Perú vs Paraguay se jugará en el estadio Antonio Aranda Encina, el cual se encuentra ubicado en Ciudad del Este. Sin duda alguna, esta modificación dejó sorprendido a más de uno, por lo que Julio César Romero, exfutbolista paraguayo, salió al frente y expresó su punto de vista con respecto a la decisión tomada.

Según Romero, el cambio de sede se produce debido a que Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, siente cierto temor de perder en el histórico coloso de Asunción, ya que considera que es un estadio “más lindo”.

Te puede interesar: Perú vs Paraguay: análisis sobre Barros Schelotto y recambio generacional bajo la lupa de la prensa ‘albirroja’

“Creo que el presidente de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) tiene miedo de un resultado negativo en el Defensores del Chaco, creo que va más por eso. Tiene miedo porque el Defensores del Chaco es un estadio mucho más lindo que el de Ciudad del Este”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

Asimismo, añadió que otra de las razones sería netamente por un tema estratégico, pues se sabe que el gramado del Aranda Encina no se encuentra en las mejores condiciones y esto frenaría el ataque del elenco nacional, beneficiando al equipo local. “A lo mejor también es por táctica para que el toque de Perú no sea tan fino como suele ser”.

El estadio Defensores del Chaco no será la sede para el Perú vs Paraguay - Créditos: Difusión

Arremetió contra Barros Schelotto

Por otro lado, el también exmundialista arremetió contra Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de la selección de Paraguay. Además, apuntó contra los dirigentes, pues cree que no vienen tomando buenas decisiones con respecto al manejo interno del combinado ‘guaraní'.

Te puede interesar: Juan Reynoso y su férrea defensa a André Carrillo tras su fichaje por equipo de la segunda división árabe

“No me gusta, no sabemos cómo va a ser su trabajo porque no trabaja acá en Paraguay. Ellos cometen un gran error que es mirar todo lo que está afuera, pero también hay muy buenos valores aquí, en Paraguay, que se les puede llevar a la selección. Entonces ese es el problema del fútbol paraguayo, que solo se miran a jugadores de empresarios, jugadores que están afuera y no hay un recambio. No se le da importancia a los talentos que pueden salir de acá”, enfatizó.

Con respecto a los entrenadores que han llegado a dirigir a la ‘albirroja’ en los últimos años, ‘Romerito’ se mostró bastante incómodo y señaló lo siguiente: “Ya estamos cansados que los argentinos nos vengan a dirigir todas las Eliminatorias, porque también hay técnicos capaces acá en Paraguay”.

Guillermo Barros Schelotto llegó a Paraguay en reemplazo de su compatriota Eduardo Berizzo. - Crédito: Getty

Paraguay no llega en su mejor momento

Para Julio César, la selección de Paraguay no se encuentra atravesando un buen momento futbolístico. “Paraguay es una incógnita para todos nosotros, porque no jugó partidos amistosos con rivales de jerarquía, solo jugó con rivales de tercera categoría y es una incógnita”.

Finalmente, dejó entrever que el nivel actual del equipo no será suficiente para poder darle la pelea a los más fuertes. “No viene Enciso que es un buen chico, un gran jugador y está jugando en Inglaterra. Vienen algunos extranjeros, los mismos que siempre fueron convocados, vamos a ver. Es un gran desafío para el técnico. No sabemos hasta dónde puede llegar el potencial de Paraguay, a pesar que la defensa es muy buena”.