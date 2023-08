Áncash: joven cae a un abismo de 100 metros mientras manejaba máquina retroexcavadora

Se accidentó mientras trabajaba para una empresa, cuyo representante no se hizo cargo de pagar sus operaciones quirúrgicas. (Al Estilo de Juliana)

En Áncash, un joven de 20 años, identificado como Javier Leiva, sufrió un grave accidente tras caer a un abismo de 100 metros mientas operaba una máquina retroexcavadora. Él se encontraba realizando esta actividad para una empresa en la que recién había empezado a trabajar.

Te puede interesar: El ‘ingeniero de la cumbia’ posterga shows por culpa de extorsionadores: le exigen 5 mil soles por su vida

Sus padres denunciaron en Al Estilo de Juliana que el dueño de este negocio no se hizo cargo de los gastos de las operaciones quirúrgicas que tuvieron que realizarle a Leiva.

El accidente ocurrió a principios de agosto y habría sucedido por una falla en los frenos de la máquina retroexcavadora que estaba manipulando Javier Leiva.

Te puede interesar: Asesinan a policía vestido de civil en San Martín de Porres a pocos metros de su casa y se llevan su arma

Tras caer al abismo, unos pobladores acudieron al lugar e intentaron auxiliarlo. Pero como no se movía pensaron que ya había fallecido y taparon su cuerpo con paja.

“Los pobladores rescataron a mis hijos, ya iban a traer a los peritos porque pensaron que estaba muerto, lo taparon con paja. Cuando mi hijo mueve su manito, ahí recién los pobladores lo sacan, llaman a la ambulancia, lo llevan a un pueblo. De ese pueblo hasta Barranca son cuatro horas”, narró la mamá de la víctima, Verónica Carhuachin, en entrevista con Juliana Oxenford.

Joven quedó gravemente herido tras caer al abismo cuando trabajaba para empresa.

Este pueblo, llamado Pararín, se encuentra ubicado a cuatro horas de Barranca. Hasta allí fue trasladado el joven, pero los médicos informaron a sus padres que Javier Leiva debía someterse a la evaluación médica de un neurocirujano, en Lima.

Te puede interesar: Preocupación en Puno porque nivel del agua en el Lago Titicaca sigue descendiendo por ausencia de lluvias

Por esto, tuvieron que contratar una ambulancia que traslade a su hijo desde Barranca hasta la capital. El recorrido tardó otras 4 horas.

La mamá del joven precisó que el médico que lo observó en Barranca derivó a su hijo al Hospital Daniel Alcides Carrión, del Callao. Pero cuando llegaron no lo quisieron recibir. Sin embargo, tras insistir, aceptaron atenderlo.

“Supongo que en Barranca no hay neurocirujano porque me mandaron acá (Hospital Daniel Alcides Carrión). Me dieron una referencia. Cuando el doctor lo vio me dijo que no era referencia, que no era nada, que me habían dado un papel simple, escrito nada más. Me dijeron que esto era para derivar a otro hospital, pero gracias a Dios lo aceptaron y mi hijo estuvo en Emergencias como 3 días”, agregó.

Luego, Javier Leiva fue trasladado al octavo piso del centro de salud, donde permaneció cinco días.

El médico que lo atendió le informó a sus padres que podían realizar una operación quirúrgica a su hijo siempre que esperen al menos seis meses, ya que solo así el Sistema Integral de Salud (SIS) lo puede cubrir.

La mamá de Javier comentó que no quería esperar ese periodo de tiempo, por lo que empeñó algunos bienes y pidió dinero prestado para que el joven pueda ser sometido a la cirugía que necesitaba. Así consiguió los S/18.000.

“No iba a esperar 6 meses y tuvimos que empeñar algunas cosas, vender, prestarnos dinero. También amistades de mi hijo que colaboraron para poder llegar a esa suma”, dijo.

Joven quedó gravemente herido tras caer a un abismo con máquina retroexcavadora de empresa para la que trabajaba.

Los padres señalaron que la empresa para la que trabajaba Javier Leiva, cuando se accidentó, no se ha hecho cargo de forma económica para pagar los gastos médicos.

El dueño del negocio, identificado como Michel Angelo Padilla, habría respondido de forma agresiva al padre del joven, cuando este le pidió que cubra los servicios médicos.

“Él me contestó como una persona agresiva primeramente. Me dijo de forma amenazante que ‘allá en Barranca nos vamos a ver las caras’. Parece que le preocupada más su máquina que mi hijo. A los dos días, cuando mi esposa ya estaba en Lima, él fue a mi casa a tocar mi puerta y se presentó como Angelo porque no lo conocía y yo le hablé tranquilamente. Le dije que necesito que me ayude porque no contamos con dinero para hospitalizar a mi hijo y él me habló de su máquina”, denunció.

Javier Leiva llevaba dieciocho días trabajando para el negocio de esta persona, antes de que se accidentara en el vehículo que le proporcionaron. Pero no había firmado un contrato que certificara el vínculo laboral con la empresa.

Su padre comentó que cuenta con pruebas de que el joven laboraba para esta empresa.

“Sí tengo algunas conversaciones con mi hijo (sobre) que se iba a trabajar a tal sitio, con tal persona. Tengo videos y más que nada fotos y conversaciones con mi hijo”, indicó.