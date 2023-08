¿Alianza Lima pagará cuantiosa penalidad a GOLPERU? ¿1190 Sports abonará los 6 meses de transmisión al club?

Tras una larga negociación y una batalla legal de por medio, finalmente Alianza Lima firmó contrato con 1190 Sports respecto al uso de los derechos de televisión de los partidos de local de la Liga 1. Los partidos de los ‘íntimos’ venían siendo transmitidos por la señal de Liga 1 Max, pero debido a la medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y las posibles sanciones que señala el reglamento del campeonato en referencia al ingreso del equipo de transmisión a los estadios en los que se disputan los duelos oficiales de la primera división.

Te puede interesar: FPF pidió a Melgar, Cienciano y Binacional llegar a un acuerdo con 1190 Sports tras firma de Alianza Lima

En ese momento, la posición del cuadro de La Victoria seguía siendo respetar su contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), por lo que aún no tenían ningún vínculo firmado con la empresa 1190 Sports. Por este motivo, el equipo ‘íntimo’ no percibía los ingresos por derechos de transmisión que le correspondían. Esto fue dejado en claro en varias ocasiones por sus directivos, quienes destacaban no tener un balance positivo sin este importante ingreso.

“Los derechos televisivos no han tenido un impacto como tal, pero si repercuten en otros planes que teníamos en el club (construcción de un centro de alto rendimiento y ampliación de Matute), e ideas donde necesitábamos solucionar este tema de manera urgente. El equipo de manera financiera está bien, pero todos sabemos de la relevancia que tienen los derechos televisivos para los clubes”, declaró hace unos meses el gerente deportivo, José Bellina.

Comunicado de Alianza Lima sobre su contrato con 1190 Sports.

Ahora que los ‘blanquiazules’ alcanzaron un acuerdo con 1190 Sports, algunos hinchas se ilusionaron con la posibilidad de recibir el dinero de los seis meses que Liga 1 Max ha venido transmitiendo sus encuentros de local. Para responder a esta cuestión, Infobae Perú contactó con el abogado deportivo Julio García, quien dio su visión de la situación.

Te puede interesar: Alianza Lima firmó sorpresivamente con 1190 Sports: ¿Cómo quedó su contrato con GOLPERU?

“Claro que corresponde, todos los partidos que ha jugado Alianza Lima de local fueron transmitidos por 1190, a excepción del ‘walk over’ con Cristal y el que no se transmitió. Entonces, 1190 ya hizo uso de los derechos de Alianza Lima, que vienen dentro del paquete de los derechos de la Liga 1 que les cedió la FPF. Alianza no recibía el dinero porque quisieron respetar su contrato con el Consorcio, dijeron que permitían la transmisión bajo protesta. Ahora les tienen que pagar todos los meses que han hecho uso de sus derechos de transmisión”, declaró.

Julio García conversó con Infobae Perú sobre la situación de Alianza Lima con 1190 Sports (Cosas).

¿Alianza Lima debe pagar la millonaria penalidad del Consorcio?

Uno de los aspectos que preocupaba a Alianza Lima, era la millonaria penalidad que debían pagar si no ejecutaban su derecho de preferencia con el Consorcio Fútbol Perú. No obstante, para Julio García, se encuentran en una posición favorable en caso una hipotética demanda.

Te puede interesar: Agustín Lozano señaló que el “VAR no es una solución” y que no existe favoritismo por algún club de Liga 1

“La penalidad no puede ser aplicada a los clubes, porque los equipos que firmaron el derecho de preferencia, ya no eran titulares de los derechos de televisión, entonces ya no dependía de ellos respetar el derecho de preferencia, sino de la Federación. Esto no significa que no reciban demandas del Consorcio, pero creo que estas demandas tienen poca posibilidad de éxito, justamente porque los clubes están ajenos a su voluntad. Es lo que se llama hecho de terceros o fuerza mayor, esta fuerza mayor consiste en que, hay una decisión que escapa al control de los clubes, entonces ¿Cómo ejecutan este derecho de preferencia? El incumplimiento estaba atado a una cláusula bastante dura”, aseguró.

Los ‘íntimos’ informaron que el caso ya se encuentra en el Poder Judicial: “La administración del club está desplegando las medidas correspondientes para hacer frente a la situación con el Consorcio Fútbol Perú, de acuerdo con la normativa vigente, en procura de los mejores términos y con el agradecimiento del caso”, señalaron.