Alejandro Soto: Alistan tres mociones de censura contra presidente del Congreso

Se le viene una semana difícil al presidente del Congreso, Alejandro Soto. La denuncias de contratación de su cuñada Yeshira Peralta Salas en su despacho congresal, su respaldo a una ley que finalmente lo favoreció en el Poder Judicial y los supuestos aportes de sus trabajadores para una campaña que mejorara su imagen han motivado que tres bancadas preparen, cada uno, mociones de censura contra el máximo representante del parlamento.

El congresista Elvis Vergara (Acción Popular), en declaraciones a RPP Noticias, indicó que se estarían preparando hasta tres documentos solicitando la destitución de Soto. “Entendemos que hay tres mociones. No las hemos revisado y se tendría que verificar si cumplen con los objetivos”, resaltó.

De acuerdo a Vergara, una de las mociones sería presentada por la bancada de Perú Libre, paradógicamente el partido que apoyó la candidatura de Alejandro Soto Reyes y comparte la Mesa Directiva con la segunda vicepresidencia de Waldemar Cerrón.

Alejandro Soto preside la Mesa Directiva del Congreso de la República junto a Hernando Guerra (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País).

El congresista no agrupado, Jaime Quito, confirmó lo dicho por Elvis Vergara y anunció que ya firmó dos mociones de censura contra Soto. “He firmado dos mociones de censura porque considero que los congresistas no podemos claudicar a una herramienta legal dentro del procedimiento legislativo que es este tipo de mociones”, indicó al citado medio.

Congresistas se suman al pedido de renuncia y a la censura

La desaprobación de Alejandro Soto en el interior del Palacio Legislativo viene ganado terreno. La última denuncia de los ataques en redes sociales dirigidos a otros parlamentarios que fueron ordenados, presuntamente, por el presidente del Congreso causó indignación entre sus colegas, como el congresista Luis Aragón, quien consideró que debería renunciar o la censura sería “una realidad”.

“Yo le sugiero al presidente del Congreso que no haga quedar mal a la región Cusco, al Congreso, y que, por el bien del país, es hora de que dé un paso al costado, que renuncie. En todo caso, si no renuncia, la censura es una realidad”, indicó.

Además, calificó como una “actitud cobarde y vergonzosa” que Alejandro Soto pueda estar detrás de las referidas coordinaciones de los trabajadores de su despacho. “Es una actitud cobarde y vergonzosa del presidente del Congreso, Alejandro Soto (…) Realmente es una actitud muy lamentable, está haciendo quedar muy mal al Congreso, una vez más”, sostuvo.

Por su parte, Gladys Echaíz, parlamentaria de Renovación Popular, expresó que apoyaría la moción de censura al presidente del Congreso, debido a la cantidad de denuncias que tiene en su contra. “Yo sí (apoyaría, pero) no lo he visto (la moción). Creo que debemos tomar una decisión sobre el particular. Cada día es una nueva historia, nuevas cosas”, manifestó en declaraciones a la prensa.

En esa misma línea, el congresista no agrupado Carlos Anderson señaló que, de presentarse la moción contra el titular del Parlamento, votaría a favor, pues consideró que existen evidencias en su contra y se sumó al pedido de Luis Aragón para que el titular del Legislativo renuncie al cargo. “Se sugiere que el presidente del Congreso debería dar un paso al costado porque si se está tratando, supuestamente, de limpiar la imagen del Congreso, no se puede tener a un presidente del Congreso cuestionado”, sostuvo.

Alejandro Soto reiteró que cuenta con “legitimidad”

En la última semana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha optado por evadir a la prensa. Incluso, en la semana de representación, no se tuvo conocimiento de sus actividades, quizá, para evitar el asedio de los periodistas.

Sin embargo, ante los cuestionamientos, Soto Reyes grabó una declaración de apenas un minuto al canal del Congreso para reiterar que cuenta con “legitimidad” para desempeñarse como presidente del Parlamento.

“Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal”, indicó.

El parlamentario cusqueño invocó además a la ciudadanía y a sus colegas de las distintas bancadas a “ser respetuosos con lo que dicta el Poder Judicial”.

“Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. Si el Registro de Deudores por Reparaciones Civiles (Redereci) dice que no soy deudor, esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública”, agregó.