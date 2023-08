Yharif Figueroa, expareja de Ángelo Campos, envía comunicado y revela: “Lo descubrió con otra mujer”

Yharif Figueroa publicó comunicado contra Ángelo Campos. (Foto: Captura de Instagram)

Hace unos días, el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, fue detenido por la policía luego de haber sido denunciado por su expareja Yharif Figueroa, a quien supuestamente agredió física y psicológicamente. Sin embargo, el deportista fue liberado y afrontará el proceso en libertad.

Te puede interesar: El crudo testimonio de la pareja de Ángelo Campos: examen del médico legista confirma lesiones

Asimismo, en las redes sociales se difundieron dos videos en el que aparece la joven totalmente descontrolada, agrediendo a la supuesta amante del futbolista. Por este motivo, la mujer también fue duramente criticada.

Yharif Figueroa, al tomar conocimiento de todo lo que viene sucediendo, envió un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Para empezar, indicó que las imágenes que se han difundido tienen como objetivo deslegitimar la denuncia que ella realizó contra Ángelo Campos.

Ángelo Campos es el arquero titular del club Alianza Lima. Se tenía altas expectativas sea convocado a la selección peruana de fútbol, hasta que fue denuncia de violencia doméstica por su pareja. (Composición: Infobae Perú - Depor/Fiscalía)

Ella también explicó que este material fue grabado el 12 de julio, cuando descubrió que su expareja le estaba siendo infiel con otra mujer en un departamento que él alquiló para que estén solos.

Te puede interesar: Magaly Medina le grita “machista” a Domínguez por decir que “es culpa de la mujer”, al opinar del caso Ángelo Campos

“Durante las últimas horas han venido circulando 2 videos por redes sociales, a través de los cuales se ha pretendido deslegitimar mi denuncia. Al respecto, los dos videos que circulan corresponden a hechos sucedidos el día miércoles 12 de julio cuando descubrí a mi ahora ex pareja Ángelo Campos con una mujer a altas horas de la noche en un Airbnb que él había alquilado para estar a solas con ella, a pesar de que al día siguiente tenía que entrenar como parte de sus obligaciones profesionales”, se lee.

La mamá del hijo de Ángelo Campos sostiene que ese día se grabaron dos videos, uno que fue realizado por ella misma y otra por el futbolista. “En efecto, uno de esos videos corresponde a una grabación de mi celular que se le fue enviado a una persona de mi entera confianza; y el segundo corresponde a una grabación realizada por mi ex pareja, el cual no refleja todo lo que sucedió dicho día, pues, incluso, en este mi ex pareja efectúa afirmaciones falsas, intentando tergiversar la situación y buscando perjudicar mi imagen”, añadió.

Comunicado de Yharif Figueroa. (Foto: Captura de Instagram)

Presentará sus pruebas a las autoridades

En el comunicado que publicó Yharif Figueroa, ella indica que si bien no se presentó en la comisaría, eso no significado que no tenga pruebas contra él, pues simplemente no asistió para salvaguardar la integridad de su hijo.

Te puede interesar: La verdad detrás del video de la pareja de Ángelo Campos peleando con otra mujer, según familiar

“Si bien el día sábado 26 de agosto no pude presentarme a la comisaría a presentar las pruebas que acrediten los hechos denunciados, ello fue porque me encontraba con mi menor hijo, velando por su seguridad, bienestar físico y emocional en el marco de esta compleja situación. De igual manera, quiero informar que dichas pruebas serán presentadas a lo largo de las investigaciones y en todas las instancias correspondientes”, indicó.

Depende de Ángelo Campos económicamente

Yharif Figueroa confirmó que todos estos años ha dependido económicamente de Ángelo Campos, pues tanto ella como su hijo lo han acompañado en su carrera futbolística, por lo que asumió el rol de ama de casa.

“Durante estos 10 años de relación, mi menor hijo y yo hemos acompañado a mi ex pareja a las diferentes provincias en las cuales ha trabajado, siendo incierto el tiempo de permanencia en cada una de ellas y haciéndome íntegramente responsable de las labores de cuidado de mi hijo y de nuestro hogar. Naturalmente, he dependido económicamente de mi ex pareja, pues el trabajo doméstico, en mi caso, no es remunerado”, menciona.