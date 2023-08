Policía choca contra mototaxi llena de pasajeros: Provocó una muerte e intentó fugarse, pero se quedó dormido

En presunto estado de ebriedad, un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentó darse a la fuga tras impactar frontalmente contra una mototaxi en el distrito de Puente Piedra. El accidente automovilístico ocasionó que una persona saliera disparada por los aires, lo que provocó su posterior muerte.

El resto de ocupantes del vehículo motorizado de tres ruedas sobrevivieron a la embestida del auto, pero quedaron con graves heridas. Según denunciaron, no han recibido facilidades por parte de las autoridades.

“Que se haga justicia y que pague por todo. Él venía arrancado y demasiado ebrio. Nosotros veníamos tranquilitos en el mototaxi y nos llevó la derecha. Mi esposa quedó bien, por lo que fue a corriendo a buscarlo y lo ve dormido (al conductor). Lo agarra y lo despierta”, dijo uno de los heridos a ATV.

Policía choca contra mototaxi con pasajeros. (Foto: Captura ATV)

Por su parte, la esposa del sujeto fallecido relató cómo sintió el impacto y cuáles fueron las últimas palabras que se dijeron antes de ser trasladado a un centro de salud. “Me acuerdo de que me estaba poniendo la chaqueta y cuando volteo, ya estaba sangrando. Mi esposo cayó bien lejos, bien golpeado”, declaró.

“Él estaba sangrando cuando yo lo fui a buscar y él se venía arrastrando para acá, buscándome. Le decía que no se moviera. Cuando se lo iba a llevar en la ambulancia, me agarró la mano, de ahí ya no se nada de él”, dijo entre sollozos la pareja de la víctima mortal.

Policía uniformado y en presunto estado de ebriedad ocasiona fatal accidente tras chocar contra una mototaxi. (Foto: Captura ATV)

¿Qué sanción le corresponde al policía implicado en el accidente?

El policía en cuestión fue identificado como Luis Alberto Pareja Arias y pasaría al retiro automáticamente, según explicó el especialista en derecho policial, Stefano Miranda, a Exitosa TV.

“La infracción que él ha cometido es manejar en estado de ebriedad, conducir un vehículo motorizado y, sobre todo, causar daños colaterales, que es el fallecimiento de una persona y dejar gravemente heridos a otras personas”, precisó el experto.

“Este mal policía no debe estar más en la PNP. Yo creo que 30 días hábiles son suficientes para pasarlo al retiro ante esta infracción muy grave. Además, estoy seguro de que va a ser sometido a una prisión preventiva”, acotó.

De acuerdo a las declaraciones de Miranda, luego de que Pareja Arias reciba la prisión preventiva en la vía penal, se le cesaría temporalmente del empleo, para luego, en un promedio de 30 días hábiles, pasarlo al retiro. “Este policía daña la imagen de la institución”, aseveró.

Mototaxi quedó destrozada tras el impacto. (Foto: Captura Exitosa)

Más de 300 muertes en accidentes vehiculares

En lo que va del 2023, un total de 303 personas perdieron la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Lima Metropolitana o Callao, según cifras brindadas por la Policía Nacional del Perú (PNP)

Según la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la PNP, el 60% de estas cifras son el resultado de la imprudencia de los conductores que manejan en estado de ebriedad y a gran velocidad.

Sin embargo, también existen casos que fueron provocados por la imprudencia del peatón, al no usar puentes peatonales o no cruzar por los pasos peatonales

Los distritos limeños con mayor incidencia de muerte por accidentes de tránsito son: Lurín con 26; Comas, 23; Carabayllo, 20; Ate Vitarte, 18; Villa el Salvador, 17; Surco, 16; Los Olivos, 14; San Juan de Lurigancho, 14; Cercado de Lima, 13; San Martín de Porres, 12; El Agustino, 11; Chorrillos, 10; y Puente Piedra con 10.

La Divpiat también informó que sus estadísticas arrojaron que las vías con más casos fatales son la Panamericana Norte y Sur; así como las avenidas Túpac Amaru y Universitaria.