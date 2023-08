Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntan en JB en ATV: Alfredo Benavides estaría asustado de ser reemplazado

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntan: Alfredo Benavides estaría asustado que cómico sea su reemplazo | JB en ATV

Lo que se viene. Para gusto de sus fieles seguidores, parece que el dúo legendario compuesto por los comediantes Jorge Benavides y Carlos Álvarez están haciendo un regreso triunfal para presentar sus interpretaciones más destacadas para el programa cómico de JB en ATV. El famoso JB insinuó esto en sus cuentas de Instagram, tanto en la personal como en la del programa emitido los sábados.

Mediante un video, el comediante plantea la incertidumbre acerca de la permanencia de su hermano Alfredo Benavides en el equipo. En colaboración con Magaly Medina, presentaron un enigmático adelanto que sugiere posibles cambios en su programa cómico.

“La verdad esto se está poniendo color de hormiga. ¿Qué hacía Carlos Álvarez en ATV?, ¿Cómo se lo digo a Alfredo? Y Justo Magaly se gano con todo. Ahora sí, arde Troya. Los leo urgente”, fue el comentario que hizo Jorge Benavides en su cuenta personal. En el video, se puede observar cómo Álvarez sale del ascensor y se encuentra con la reconocida ‘urraca’, mientras que a un lado se encuentra Jorge Benavides junto a su hermano Alfredo Benavides.

Jorge Benavides y Carlos Álvares se juntan en JB en ATV. (Captura: Instagram @jbenatv )

Eso no queda ahí, pues en el video promocional, Magaly Medina queda asombrada al ver al exintegrante de ‘La Vacuna del Humor’ que volteó asombrada y queda con la boca abierta. Es en ese momento que la comunicadora les pregunta. “¿En qué andan ah?”, fue la consulta que le hace la líder de Magaly TV La Firme a los artistas cómicos.

Según las imágenes compartidas en la cuenta oficial de Instagram de JB en ATV, Alfredo Benavides estaría asustado con su incorporación, pues uno de los integrantes del programa se tendría que ir. “Si regresa, a quien van a sacar, Jorge”, se le escucha decir al popular ‘Niño Alfredito’.

Vale recalcar que, hace poco, Carlos Álvarez manifestó en una entrevista que su regreso a la TV era más pronto de lo que se imaginan, pero no quiso revelar los nombres de las casas televisivas que lo quieren entre sus filas. Sin embargo, no descartó que una de ellas sea ATV, por lo que la posibilidad de que vuelva a estar al lado de Jorge Benavides no queda totalmente descartado.

“Bueno, como te decía, estamos en conversaciones con dos canales de televisión. Ojalá lleguen a buen puerto, por respeto a estas televisoras no vamos a decir los nombres, pero ojalá se concrete todo. No, no puedo decir nada (sobre descartar a ATV), pero estamos en conversaciones con estos canales de TV”, comentó al diario El Popular.

Alfredo Benavides descarta enemistad con Carlos Álvarez

Recientemente, durante una entrevista con Giancarlo Granda, Alfredo Benavides rememoró una conversación que tuvo lugar años atrás, la cual desencadenó en un intenso intercambio de palabras con Carlos Álvarez mientras ambos colaboraban en Latina TV, marcando un punto de partida para lo que luego sería conocido como ‘El Especial del Humor’.

“En algún momento tuve un problema con Carlos Álvarez porque yo entré con él y con Jorge a ‘Los inimitables’ (que luego pasó a llamarse ‘El Especial del Humor’), en Latina. Carlos empezó a desplazarme por varias razones, tenía un nivel con Jorge, que después recién llegué a entender. Pero Carlos se expresó de mi persona como ‘Aquí no hay hermanitos’, como que eran ellos dos. Me terminé yendo del programa”, reveló.

En relación a este asunto, Infobae Perú contactó a Carlos Álvarez para conocer su opinión acerca de las declaraciones de su antiguo compañero de trabajo. No obstante, Álvarez indicó que esos eventos pertenecen al pasado y en la actualidad mantiene una relación cordial con Benavides.

“Ese tema es muy antiguo, para mí es una página cerrada, soy enemigo de las confrontaciones, eso no va conmigo. Mis enemigos son la delincuencia peruana”, explicó en un inicio.