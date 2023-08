Giacomo Bocchio responde a quienes critican la nacionalidad de su novia Brenda Dávila: “Te bloqueo y chau”

Giacomo Bocchio habló sobre los comentarios xenófobos que recibe su pareja en redes sociales. Créditos a Instagram/@giacomo_bocchio

Desde que Giacomo Bocchio fue relacionado con Milett Figueroa, Katia Palma y otras figuras, el cocinero tacneño ha dejado en claro que no es un hombre soltero. El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ tiene una larga relación amorosa con Brenda Dávila, una chef venezolana de 27 años, especialista en panadería y repostería.

Aunque ya había presentado a su novia en su canal de Youtube, Giacomo Bocchio ha decidido referirse cada vez más a su pareja en las entrevistas que concede. “Ella es venezolana, pero tiene un amor más marcado que muchos peruanos que conozco. Ya es medio tacneña (risas)”, mencionó en el espacio ‘La Conversa con Julio César Luna’, donde contó que están juntos desde el 2016.

Desde entonces, sus fanáticos le han deseado lo mejor en su romance, mientras que otros han criticado a Brenda Dávila por el país donde proviene. “¿Por qué no estás mejor una peruana? La imagen de los venezolanos está venida a menos en los últimos cinco años”, comentó un usuario sobre las fotos de la pareja. Lamentablemente, más frases como estas se sumaron.

Giacomo Bocchio defendió a su novia Brenda Dávila

En diálogo con La República, Giacomo Bocchio aseguró que no ha leído los malos comentarios en contra de su novia Brenda Dávila porque no tiene Twitter. “Es una decisión personal”, dijo. No obstante, indicó que poco o nada le importan las críticas que puedan hacer sobre su vida amorosa.

“Para aceptar una crítica tiene que ser de alguien que ha construido algo, de lo contrario, esa crítica no vale nada. Cuando hay estas cositas que me pueden incomodar un poquito, pero vienen de alguien que no puede ni dar cara, mejor es dejarlo pasar y si es algo que está en mis redes sociales y no me gusta, simplemente te bloqueo y chau”, señaló el cocinero tacneño.

Por otro lado, mencionó que su reacción se debe a que está en un momento de su vida donde reina de la sobriedad. “Y no hablo del alcohol, sino de tranquilidad, de una búsqueda de paz, de calma, que viene de adentro hacia afuera”, sentenció el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’.

¿Cómo Giacomo Bocchio conoció a su novia?

En el canal de YouTube ‘La Conversa con Julio César Luna’, Giacomo Bocchio relató que conoció a su pareja Brenda Dávila en 2016, durante el período en que ambos trabajaban conjuntamente en Wallqa, el restaurante perteneciente a la institución Le Cordon Bleu.

“Ella era mi cocinera y yo chef de Wallqa. Me impactó rápidamente su amor y compromiso con la cocina. Esas fueron una de las primeras cosas que me gustaron de ella; además de ser talentosísima y de tener mucha habilidad en las manos. Las manos la obedecen. Eso es algo que yo valoro”, señaló.

Además de sus habilidades culinarias, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ aseguró que se enamoró de su “corazón noble y su amor por el Perú”.

Actualmente, Brenda Dávila ayuda a Giacomo Bocchio en la creación y planificación de los videos que publica en su canal de Youtube.

“Brenda es la productora de casi todo lo que está alrededor mío. Ahorita estamos viendo la creación de un recetario, ella lo desarrolla, yo lo reviso y luego lo entregamos. Ella se encarga de organizar y armar todas las clases que doy en mi canal de Youtube. Incluso a veces me dice: ‘¿Qué te parece si cocinas esto?’. Y yo feliz cuando me dicen qué quieren que cocine”, resaltó.