Gerente deportivo de Sport Boys confirmó que recibirán a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao

Sport Boys recibirá a Sporting Cristal el próximo domingo 10 de setiembre.

Desde hace más de un año, Sport Boys no puede jugar de local en el Callao, hecho que les ha perjudicado en varios aspectos: primero el factor emocional, pues los ‘rosados’ son un club estrechamente identificado con el ‘primer puerto’. En segundo lugar está lo económico, debido a que sus hinchas, quienes radican principalmente en la provincia constitucional, deben trasladarse hasta estadios ubicados en distritos lejanos como el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, o el Alberto Gallardo en El Rímac, por lo que se les dificulta el viaje y no pueden acudir masivamente. El tercer componente es el logístico, y que al no tener una sede fija para jugar implica constantes cambios en la planificación.

Todo esto puede afectar el rendimiento deportivo del equipo, el cual no puede concentrarse únicamente en el fútbol y pierde la motivación que podría generarle competir a cancha llena frente a su gente. Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar. Su gerente deportivo, Antonio Meza Cuadra, confirmó que recibirán a Sporting Cristal en el Miguel Grau, el próximo domingo 10 de setiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.

“La mejor de las noticias es que a partir de la siguiente fecha vamos a poder jugar de locales en el Grau y esperamos el apoyo masivo del hincha del Boys, creemos que va a ser una fiesta ese reingreso”, declaró.

La hinchada de Sport Boys suele asistir de forma masiva a los partidos en el Miguel Grau.

El ‘Torito’ manifestó que el regreso de la ‘misilera’ al ‘puerto chalaco’ pudo darse una fecha antes (Atlético Grau). Pero se tuvo que posponer debido a que el Gobierno Regional del Callao (GRC) usó el recinto para el Festival Chimpum Callao, el cual volvió a dejar la cancha en malas condiciones:

“Estamos trabajando en el tema de la cancha, en su momento estuvo muy bien, pasó una primera visita por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), después hubo el tema del espectáculo musical que fue la semana pasada y ahora nuevamente está en tratamiento para que llegue bien para la fecha contra Cristal”, añadió.

Recordemos que esta decisión fue duramente criticada por Jesús Barco, capitán del cuadro ‘rosado’, ya que la remodelación del Miguel Grau fue costeada con los recursos de la institución:

“A ver si nos dejamos un poco de payasadas e intereses políticos de usar a la institución para llenarse los bolsillos o para llevar más gente a su campaña. Así como el Gobierno Regional utilizó al club para arreglar el campo para que hagan su festival, a ver si ahora se ponen una mano en el bolsillo y ayudan a mejorar la cancha después del concierto que hubo y el estado en que la dejaron. Tanto se jactó en su campaña que va a apoyar a Sport Boys, a ver si ahora también llama a la administración y se ponen de acuerdo para arreglarla”, se quejó.

Hinchas de Sport Boys atacaron el Gobierno Regional del Callao en protesta por la realización del Festival Chim Pum Callao en el Miguel Grau. (Twitter / Moises Huerto)

¿Por qué Sport Boys dejó de jugar en el Miguel Grau?

La última vez que Sport Boys fue local en el Miguel Grau fue el 27 de mayo de 2022, cuando perdieron 4-1 con Carlos A. Mannucci por la fecha 15 del Apertura. Posteriormente, el GRC suspendió la realización de todos los eventos deportivos, pues se estaban realizando trabajos de remodelación. Inicialmente, los encuentros se iban a llevar a cabo sin presencia de público, pero se cambió la decisión debido a que se podría “poner en riesgo la vida e integridad de las personas”.

La fiscalía provincial Especializada de prevención del delito ha advertido que es inviable la realización de espectáculos deportivos en el estadio Miguel Grau dado que implicaría poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, motivo por el cual, como medida de prevención se está disponiendo la suspensión de los eventos deportivos en dicho escenario deportivo”, cita el oficio N° 075-2022 del GRC.