Génesis Tapia no se divorciará de su esposo Kike Márquez: “Estamos redirigiendo nuestro matrimonio”

Génesis Tapia revela que no se divorciará de su esposo Kike Márquez | América Televisión

Génesis Tapia se encuentra alejada de la televisión y mantenía una sólida relación con su esposo Enrique ‘Kike’ Márquez, con quien llevaba 7 años de casada y tiene dos menores hijas. Aunque todo parecía ir muy bien en esta pareja, hace unos días la exbailarina sorprendió al revelar que su matrimonio no iba más.

En un extenso comunicado señaló que su matrimonio estaba ‘irremediablemente roto’ por lo que, supuestamente, ya había iniciado el proceso de divorcio, hecho que recientemente fue desmentido. Aparentemente, la razón de su separación se habría dado porque la abogada descubrió conversaciones del padre de sus hijas con otra mujer, hecho que decidió no dejar pasar por alto.

Sin embargo, Génesis Tapia se presentó en ‘América Hoy’ y dio detalles de esta aparente separación. Cuando Janet Barboza le consultó cómo iba este tema con su aún esposo, la exchica reality señaló que ha decidido no divorciarse de su esposo.

“Yo iba a esperar un tiempo para develar la verdad, porque creo que la paz no tiene precio. En la actualidad no me encuentro iniciando ningún trámite de divorcio, pero tampoco hemos continuado como relación”, expresó al inicio dejando sorprendidos a todos en el set.

Génesis Tapia afirma que no se divorciará de Kike Márquez. (América Televisión)

Tras ello, mencionó habrían decidido darse una segunda oportunidad, pero poco a poco ir restableciendo la confianza como pareja. Además, aseguró que Kike ha vuelto a tener detalles con ella que la vuelven a enamorar. Sin embargo, se tomará un tiempo para que su matrimonio vuelva a tomar un rumbo.

“Lo que nosotros hemos hecho es que estamos en un proceso. Debo confesar que parece que para él haber pensado que perdía a su familia ha despertado ha hecho que él pueda tener esos detalles conmigo que me enamoraron en un inicio y esta etapa es una etapa que nos estamos tomando para dirigir nuevamente o enrumbar nuestro matrimonio. No voy a divorciarme de mi esposo, pero lo estoy haciendo esperar un poco”, finalizó la empresaria.

Génesis Tapia había anunciado su divorcio

Hace unas semanas, exactamente el 12 de agosto de este 2023, Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al anunciar que se separaba de su esposo Kike Márquez. Y es que la pareja se mostraba muy sólida en redes sociales e incluso no dudaban en compartir sus mejores momentos juntos en familia.

En ese momento, la exmodelo no dio detalles de lo que había pasado en su relación; sin embargo, tildó a su matrimonio de ‘irremediablemente destruido’.

“Quiero comunicar que después de siete años de matrimonio con el Sr. Segundo Enrique Márquez Arévalo, mi matrimonio está irremediablemente destruido. Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas con complicaciones de salud y su ausencia puede afectar su proceso de recuperación”, comentó al inicio de su post.

Génesis Tapia confirma su divorcio de Kike Márquez. Tomado de Instagram/@gtapiasosa

Tras ello, aseguraba que había iniciado el proceso de divorcio, por lo que todos creían que era una decisión irremediable. Pero, en su participación en el programa de América Televisión ella misma desmintió su versión. “Me toca secarme las lágrimas y luchar por los que amo sola, como siempre lo he venido haciendo. Quiero dejar en claro que, sentimentalmente, me encuentro en proceso de divorcio. No diré más del tema”, detalló la futura abogada en un comunicado.

Después de emitir este comunicado, no dudó en agradecer las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que estaba preparada para volver a empezar de cero. “Ya me conocen, soy especialista en recoger mis pedazos y pegarlos. Siempre me tocó estar destruida y levantarme nuevamente. Mañana es otro día, mañana seré más fuerte, mañana podré abrazar a mis hijos sin lágrimas. Siempre hay un motivo para no rendirse y luchar por tus sueños”, precisó.