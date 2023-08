El noble gesto del equipo femenino de Alianza Lima con Jenni Hermoso y futbolistas de Atlético Trujillo, víctimas de acoso

Jugadoras del equipo femenino de Alianza Lima utilizaron brazaletes como muestra de apoyo por casos de acoso - Créditos: Diego Ormeño

Alianza Lima venció por la mínima a Universitario de Deportes en la final de ida de la Liga Femenina 2023. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención durante el encuentro fueron los brazeletes utilizados por las ‘blanquiazules’ en apoyo a las jugadoras de Atlético Trujillo y a Jenni Hermoso, actual campeona del mundo con la selección de España.

“Tal vez un detalle que pasó algo desapercibido fueron los brazaletes que usaron las futbolistas de Alianza Lima en apoyo a sus colegas del club Atlético de Trujillo y a Jenni Hermoso”, se puede leer en la cuenta oficial de Twitter de Marisella Joya, exfutbolista de Deportivo Municipal.

Como se recuerda, Lourdes Merino se vio en la necesidad de renunciar a su cargo como jefa de equipo de Atlético Trujillo luego de que los directivos del club hicieran caso omiso a la denuncia interpuesta por un caso de acoso, el cual definió como “aberrante”.

Lourdes Merino renuncia a su puesto de jefa de equipo de Atlético Trujillo - Créditos: Lourdes Merino

Asimismo, reveló que la Fiscalía se encuentra al tanto de la situación, por lo que le solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que intervenga para ayudar a las futbolistas a desligarse de la institución, pues algunas decidieron continuar a pesar de las circunstancias por temas económicos.

“Habían seis chicas a las que le propusieron sueldos, ya que vienen de afuera. Ellas, por seguir jugando, aceptaron. Hasta que comenzaron a surgir temas de acoso, ese fue el problema más grande que no soportaron”, señaló en diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

El caso de Jenni Hermoso tampoco pasó desapercibido para las jugadoras de Alianza Lima, ya que algunas de ellas también lucieron en sus brazaletes mensajes de apoyo a la española que fue víctima de acoso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y que ha desatado el repudio mundial por darle un beso no consentido.

Las imágenes del polémico beso se difundieron rápidamente y muchos criticaron el actuar del dirigente, motivo por el cual, este salió al frente y apuntó contra la futbolista española, a quien culpó por lo sucedido e incluso dejó entrever que todo habría sido consentido.

Ante ello, Hermoso no dudó en salir a desmentir la versión de Rubiales, aclarando que “en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

En diversas partes del mundo han expresado su apoyo hacia la futbolista y en el torneo local no fue la excepción. Cabe señalar que, la FIFA suspendió de manera temporal a Luis Rubiales mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la coronación de la selección española tras ganar el Mundial Femenino

Fecha y hora de la segunda final de la Liga Femenina 2023

Alianza Lima inició la búsqueda del tricampeonato con el pie derecho en Matute. Ahora, su objetivo será dar la vuelta en el estadio Monumental por tercer año consecutivo. Por su parte, Universitario aún mantiene la fe intacta y espera revertir el resultado para conseguir el tan ansiado título.

‘Merengues’ y ‘grones’ disputarán el duelo de vuelta de la final de la Liga Femenina 2023 este sábado 2 de septiembre desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de Nativa TV, canal que cuenta con los derechos del torneo. Además, el contenido también estará disponible en FPF Play.

Es importante mencionar que, las dirigidas por Jhon Ortíz solo necesitan un empate para poder consagrarse campeonas. Mientras que, las de Ate tiene el panaroma un poco más complicado, ya que tendrán que ganar el encuentro por una diferencia de dos goles como mínimo.