Bryan Torres se deja ver haciendo las tareas del hogar para tener a Samahara Lobatón feliz: “Mi mujer me gobierna”

Bryan Torres se deja ver haciendo las tareas del hogar para tener a Samahara Lobatón feliz | TikTok: @sam_lobaton_klug

¡Que viva el amor! A pesar de que Bryan Torres y la modelo Samahara Lobatón han confirmado de manera oficial que están en una relación, siguen siendo el centro de atención debido a su cercanía y las actividades que comparten en las redes sociales. Esto ha dado lugar a especulaciones acerca de la posibilidad de un romance entre ellos. La atención se intensificó aún más cuando compartieron una foto en la que aparecen abrazados. Sin embargo, es importante mencionar que la modelo ha mencionado que están conociéndose.

Ahora, el salsero sigue ganando puntos con la favorita de Melissa Klug, ya que en esta ocasión accedió a ser grabado para su cuenta de TikTok mientras llevaba a cabo tareas domésticas para mantener a la modelo feliz. Pero eso no es todo, al parecer, el joven no solo se encarga de los platos, sino que también se anima a dar unos pasos de baile.

Mediante el video compartido en la red social china, el compañero de Jefferson Farfán se muestra de espaldas mientras lava los platos de una comida, posiblemente el almuerzo o la cena compartida por ambos. La escena está acompañada por la música de la bachata de ‘La Banda Gorda’, llamada ‘Mi mujer me gobierna’. Cabe destacar que en el video solo se muestra un fragmento viral de la canción, ya que es un popular trend de TikTok.

TikTokBryan Torres no duda en realizar tareas domésticas para mantener a Samahara Lobatón feliz. (Composición: Infobae)

“Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta”, se escucha en la letra de la canción que es disfrutada por la modelo. Pero eso no es todo, porque en respuesta al video, Samahara comentó en la publicación escribiendo “te gobierno” acompañado de un corazón. Es importante recordar que la modelo compartió una imagen cariñosa en la que se abraza con el amigo de Jefferson Farfán. Sin embargo, hasta ese momento ella no afirmaba que está involucrada en una relación sentimental.

A pesar de su cercanía con el cantante y de acompañarlo en sus presentaciones musicales de fin de semana, la hija de Melissa Klug aclaró que actualmente no mantiene una relación sentimental. “¿Aún sigues soltera?”, fue la consulta que le hizo uno de sus fanáticos a la modelo para sus historias de Instagram.

La influencer no dudó en responder, dejando más sorprendidos con la nueva respuesta. “No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja,ja,ja es confuso”, agregó la exintegrante del reality ‘combate’ sobre su relación con el salsero. Recordemos que, la modelo manifestó que todavía no es novia del cantante, pues este no le ha pedido ser su pareja.

Samahara Lobatón habla de su relación con Bryan Torres en Instagram. (Fuente: @sam_lobaton_klug)

Samahara Lobatón confirma relación con Bryan Torres

Hace poco, la integrante de ‘La Casa de Magaly‘, Samahara Lobatón, oficializó al salsero Bryan Torres, todo ocurrió en un mensaje de cumpleaños para el amigo de Jefferson Farfán. En una conmovedora publicación en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Melissa Klug compartió un collage compuesto por cuatro fotos que muestran momentos llenos de amor junto a su nueva pareja.

“Feliz cumpleaños al mejor novio, que sigas cumpliendo todos tus sueños”, fueron las palabras de la modelo como dedicatoria a Bryan Torres, quien compartió su cumpleaños a su lado. Recordemos que, esta relación se da luego que la exchica reality confirme que terminó su compromiso con el padre de su hija, Youna.

“Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen con tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida”, fue el mensaje del 11 de junio.