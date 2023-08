Acumula basura y llena de ratas al barrio: Vecinos del Callao denuncian que mujer de 70 años vive en el abandono

Desde el Callao, vecinos de la urbanización Benjamin Doig Lossio realizaron una denuncia pública en contra de una mujer de 70 años, a quien acusan de vivir en pésimas condiciones desde hace mucho tiempo.

De acuerdo a las imágenes que logró captar Latina Noticias, la anciana vive en medio de una gran inmundicia, lo que genera un fuerte hedor en la zona y que invade a todas las casas que se encuentran en el barrio.

Según contaron sus vecinos, la septuagenaria lleva años acumulando desperdicios y basura, ocasionando también que su hogar sea la madriguera de una gran cantidad de roedores, que son alimentados como si fueran sus mascotas y conviven con los perros, gatos y otros animales que habitan el lugar.

“No entendemos por qué vive así, pero es insoportable vivir con ella. El olor apesta, en verano abundan las moscas, las ratas salen y hay de todos los colores y tamaños. Se ha hecho un criadero, he contado más de 9 ratas. Ella sale y les deja alimentos a las ratas, a quien más le va a dejar”, declaró una de las vecinas afectadas a dicho programa.

Este actuar no es nuevo y data desde hace mucho. Incluso, la Municipalidad de la Perla, distrito del Callao, se aproximó a la casa en cuestión hace 6 años. Por ese entonces, dejaron la vivienda limpia, sin embargo, nada ha cambiado en la actitud de la longeva mujer, por lo que los dos pisos del inmueble se han acumulado de basura.

“Esto lleva ya años. La primera vez que le hicimos botar sus cosas, salieron 3 camiones de basura y ahora sigue con la misma cuestión. La señora acumula basura y no la bota”, dijo otro vecino afectado.

“Adentro tiene cuyes, ratas, gatos, perros, todo tiene allí. Si no ha recibido ayuda es porque no querrá, pues. A veces se le ve cuando viene de recoger basura a la 1 o 2 de la tarde, pero no hace caso”, continuó.

Denuncian que mujer de 70 años acumula basura y llena de de ratas al barrio. (Foto: Captura Latina)

Gracias al testimonio de los residentes de la urbanización Benjamin Doig Lossio, se pudo conocer que la mujer no habita sola entre los desperdicios que recoge, sino que lo hace en compañía de su sobrino, quien sería abogado de profesión.

“La señora no vive sola, vive con su sobrino, que es abogado. Nunca he conversado con él, no son personas abiertas. (...) La junta vecinal ha hecho todo lo posible por conversar con ella, pero no abre la puerta cuando llamamos. Pienso que no quiere recibir ayuda”, precisó una vecina contrariada.

Miedo a las ratas

El olor no es el único problema que tienen que soportar los vecinos, ya que viven aterrorizados por las ratas que salen de dicho inmueble y recorren el pasaje Goya. Incluso, reportan que se han metido a otras casas del vecindario.

Vecinos del Callao acusan a mujer de 70 años de vivir en pésimas condiciones desde hace mucho tiempo. (Foto: Captura Latina)

“El terror de nosotros son las ratas que salen. Lamentablemente, vivimos así y no podemos vivir de una forma tranquila porque andamos temiendo cada momento”, declaró una residente. Mientras otra sostuvo: “Las ratas se salen, esto es una cochinada, junto a los gatos, la basura y la pestilencia. Las ratas se han metido a mi casa y el perro ha tenido que corretearlas”.

Hasta el momento, ni la Municipalidad de la Perla o autoridad competente se ha pronunciado sobre el caso de lo que podría ser una longeva mujer con trastornos mentales y que necesitaría de asistencia médica por parte de profesionales ante el visible abandono en el que vive.