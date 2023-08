Esta fue la reacción de Luis Aragón al saber que trabajadores de Alejandro Soto crearon cuentas en su contra

Rival de Alejandro Soto en la Mesa Directiva se refirió a la denuncia develada el último domingo. | RPP

El último domingo, el programa Cuarto Poder reveló que personal del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se habían organizado para crear cuentas troll a fin de ensalzar su imagen y atacar e insultar a otros legisladores, sobre todo a los que provienen de la región Cusco, como él. Entre ellos, uno de los mencionados fue Luis Aragón (Acción Popular), quien fue su rival durante las elecciones a la Mesa Directiva.

Tal como revelaron parte de los chats, los trabajadores del máximo representante del Poder Legislativo acordaron llevar a cabo una campaña de desprestigio contra Aragón, a quien se refieren como ‘Aragán’, por no votar a favor del archivo de una denuncia por difamación en su contra.

Consultado por dichas conversaciones, el acciopopulista calificó la actitud de Alejandro Soto como “cobarde, vergonzosa y muy lamentable” e indicó que “está haciendo quedar muy mal al Congreso, una vez más”. “Los trabajadores del despacho congresal deben dedicarse a trabajar por el país, pero aquí vemos que se están dedicando a realizar campañas de demolición en contra de otros congresistas del Cusco. Eso está muy mal y me parece pésimo”, agregó en diálogo con RPP.

En ese sentido, invocó a que dé un paso al costado y renuncie al importante cargo que ostenta. “Le sugiero al presidente del Congreso que no haga quedar mal a la región Cusco, al Congreso, y que, por el bien del país, renuncie. En todo caso, si no renuncia, la censura es una realidad”, resaltó.

Parlamentario de Acción Popular se pronunció sobre el titular del Congreso. | Crédito: Infobae Perú / Camila Calderón

“Deslindo con este tipo de manifestaciones agraviantes”

Tras la difusión, el titular del Poder Legislativo emitió un comunicado, donde aseguró que desconocía del chat grupal creado por trabajadores de su despacho e intentó tomar distancia de la denuncia. “Rechazo categóricamente las expresiones de los chats propalados ayer por Cuarto Poder. Deslindo con ese tipo de manifestaciones agraviantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios”, indicó a través de X, antes Twitter.

“Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna. Iniciaré una investigación interna para esclarecer esta lamentable situación”, agregó.

Pese a su pronunciamiento, en las conversaciones se expone un presunto aval de su parte. Incluso, su asesora Sandra Rodríguez escribe: “El doctor [Alejandro Soto] me dice que le anotemos las placas [de los que no lo respaldaron] y que su firma no va en el proyecto de ley de Ruth Luque”.

Fuente: Cuarto Poder

A ello, se le suma que, un día después de su designación como presidente del Congreso, dispuso que se ascendieran a los asesores que coordinaron los ataques a sus rivales políticos. Entre ellos, a Sandra Rodríguez Vargas y a Eduardo Quezada Yepes, con un sueldo mayor de S/ 10 mil, de acuerdo a un informe de El Comercio.

Como se precisó en el reportaje, el pasado 23 de noviembre de 2021, Quezada ordenó a los trabajadores comentar una publicación en Facebook de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, donde aparecían los rostros de Alejandro Soto, Ruth Luque, Guido Bellido y Katy Ugarte.

“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que la congresista Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, escribió el exasesor.

“Manos a la obra, Eduardo”, replicó Rodríguez, actual asesora principal del exconductor de televisión, quien le reclamó a Phenélope Contreras Cabezas por los falsos usuarios para atacar a los legisladores mencionados: “Penélope, las cuentas por favor”.

“Ok, doctora”, respondió Contreras Cabezas, quien labora como técnica en la oficina de Soto y es investigada por el delito de concusión por presuntamente ser cómplice del congresista al estar encargada de recolectar los “aportes voluntarios” para el pago de una pauta publicitaria en Facebook e Instagram, con el fin de enaltecer la imagen del apepista.