‘El Gran Chef Famosos’ EN VIVO: Minuto a minuto del programa del lunes 28 de agosto

¿Qué pasó en la última edición de ‘El Gran Chef Famosos’?

Antes de salir de la cocina de forma definitiva, Beatriz dedicó unas palabras afirmó sentirse muy contenta por toda la experiencia que significó estar en ‘El Gran Chef Famosos’. “Estoy contenta, no me voy triste, me siento emocionada porque ha sido lo mejor que me pasó en la vida, (estar en) ‘El Gran Chef’. Si bien no sé cocinar, pero he dado lo mejor. Agradezco a cada uno de los jurados”, comentó la influencer.