Tony Succar denuncia públicamente a operador de telefonía: asistió a local y transmitió en vivo

El músico Tony Succar hizo un alto a sus actividades para dirigirse a las instalaciones de una empresa de telefonía y quejarse de la mala atención que le están brindando al querer devolver un equipo que no funciona. El artista hizo una transmisión en vivo con el fin de ser escuchado, pues le dio una carta poder a su trabajadora para que realice las compras por él y no le hicieron caso.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Apple Perú en cualquier momento y lugar

Tony Succar intentó llamar por celular y sintió que le contestaba “un robot”, puede no mostraba ningún tipo de empatía por su situación. El artista dejó en claro que decidió movilizarse hasta el lugar porque le pareció sorprendente que muchos le hayan dicho que ya están acostumbrados que las empresas a sus clientes tengan un mal trato a sus clientes. Incluso, uno le dijo que le viene cobrando un servicio que no tiene desde hace tres meses.

“Intentamos todo, una hora en el teléfono”, se le escucha decir a Tony Succar bastante mortificado ante un trabajador. Según cuenta, le pedían que vaya él personalmente a las instalaciones de la empresa para cambiar el equipo, pese a que él le dio una carta poder a su asistente y resaltó que no podía por compromisos laborales.

Te puede interesar: Cuál es la canción más reproducida en Spotify Perú este día

“Aquí está la carta de poder. Yo lo imprimí y le hice la carta de poder, la firmé, la mando acá y entonces me llama Jackie (su asistente) frustrada. Me dice ‘Tony, no me escuchan’. Hablo con la señorita que está al frente mío, me dice, no hay nada que hacer, perdón. Yo le digo, pero escúchame un rato, razona un poquito, ponte mis zapatos. Yo no soy Tony Succar ahorita, yo soy simplemente una persona más, un cliente”, explica Tonny Succar a los trabajadores al no haber respuesta.

Tony-Succar-reclamo-peru-espectaculos-27-agosto

Tony Succar es imagen de la marca

El músico señaló que decidió quejarse públicamente para que esta inacción de parte de los laboradores no continúe, pese a que es imagen de la operadora. . “Yo trabajo con ellos y son fabulosos, marketing, video con mi mamá, una campaña increíble, todo ha sido increíble. Simplemente, quiero devolver esto (lo comprado) para no botarlo en la basura, que me ha costado más dinero el Uber para mandar a mi asistente a devolverlo, y no lo puedo hacer porque la señorita dice, ‘ah, ahora sí funciona’. Yo ya no lo quiero, yo ya me voy mañana”, se le escucha decir muy fastidiado en su transmisión en vivo que duró casi 10 minutos.

Te puede interesar: Cuál es el podcast más sonado hoy en Apple Perú

Mientras emitía su reclamo, señaló que no es posible que muchos le digan que “así es la cosa acá en Perú, así es como se trabaja en Perú” y ya están acostumbrados.

“Es muy injusto, por eso yo paré toda mi producción. (Estoy grabando) Porque quiero que cambien las cosas un poquito, yo entiendo que ustedes tienen muchos jefes, pero yo quiero hablar con el jefe más top del mundo y decirle ‘¿por qué no dejas a tus empleados razonar y tener un poco de empatía con el cliente?’. Yo no tengo más tiempo para estar aquí”, continuó.

Tony-Succar-queja-publica-operador-telefonia-peru-27-agosto

Le ganó la impotencia

De pronto, se acercó una trabajadora para pedirle que le explique la situación. Una vez que explicó todo lo dicho, le dijeron que iban a darle solución a su problema, y aceptaron hacerlo a través de su asistiendo, dando validez a su carta poder.

Después de prometerlo esto, Tony Succar salió de la tienda para continuar con sus grabaciones. Sin embargo, continuó transmitiendo e indicando que este tipo de cosas no pueden pasar. Asimismo, resaltó que nada le hubiera costado dejarlo así y botar el equipo, pero no lo hizo porque “no puedo dejar de que así se traten a la gente en Perú, no es posible. En Estados Unidos, jamás, nunca pasaríamos así, es imposible. Ahí tú tienes 30 días de garantía, compras lo que sea, y si no te funciona o no te gusta, lo devuelves”.

Finalmente, se disculpó con su equipo, quienes se encargan de cuidar mucho su imagen. Lamentó que con esta reacción haya complicado más su trabajo, pero perdió la paciencia al saber que lo que le estaba pasando era recurrente con otras personas.