Edward Paul, el ‘chico pelotudo’ que conquistó TikTok burlándose de la política peruana y que dejaría la plataforma

Edward Paul es un joven tiktoker que conquisto las redes con su humor político.(Captura de Instagram)

Edward Paul es un joven tiktoker que se abrió paso en esta plataforma digital durante la pandemia, específicamente cuando se celebraron las elecciones presidenciales del 2021. Sin embargo, antes de incursionar en este medio, trabajó en una escuela de actuación e improvisación, el cual tuvo que cerrar por el confinamiento.

Su carrera en el mundo artístico se remonta a 2012, cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo. Durante su etapa universitaria descubriría su amor por la actuación, llegando a matricularse en la escuela que abrió el recordado Ricky Tosso; pero no estudiaría con él, sino con Germán Loero.

“Cuando llegué a la escuela de Ricky Tosso, que era en su misma casa, me atendió su pareja, pero me dijo que el taller de actuación se encontraba lleno, por lo que me ofreció ingresar al taller de improvisación teatral, el cual lo iba a dictar Germán Loero. Desde ese momento estuve involucrado con la escuela, junto a los directores y profesores. Aquí estuve hasta que llegó la pandemia y tuvo que cerrar”, comentó a Infobae Perú.

Edward Paul se burla de la política peruana. (Foto: Captura de Instagram)

Tras el cierre de la escuela, Edward Paul tuvo que reinventarse, por lo que empezó a ejercer la carrera que estudió e ingresó a una empresa audiovisual, que realizaba videos para diferentes instituciones. Es aquí que descubre la parte técnica, como grabaciones de video, ediciones, entre otros.

El director de la empresa fue confiando poco a poco en él, asignándole proyectos que nunca imaginó que podría llevar a cabo. Incluso llegó a grabar una serie de videos titulada ‘La llamada’, cuyo tema principal era mostrar desde diferentes ángulos cómo se veían las llamadas que las personas realizaban durante la pandemia.

“‘La llamada’ era una videollamada que yo tenía con cierta persona, generalmente con personas que yo conocía. Por ejemplo, ‘La llamada con mi mamá en pandemia’, ‘La llamada con mi novia en pandemia’, entre otras. Grabamos dos temporadas y uno de los capítulos fue elegido para un concurso de comedias románticas de Cinemark. Quedamos entre los ocho mejores y fue gratificante, porque fue un proyecto que yo dirigí y escribí”, precisó.

Edward Paul, el ‘Chico Pelotudo’ que conquistó TikTok burlándose de la política peruana y que ahora podría dejar la plataforma.

Su inicio en TikTok

Al igual que millones de peruanos, la pandemia lo golpeó emocionalmente, no solo porque la escuela de actuación en la que estuvo durante varios años cerró, sino que su padre cayó enfermo de COVID-19, lo que ocasionó que tenga un bloqueo mental. Al sentirse encerrado y sin poder mostrar su parte artística, decidió grabar video en TikTok.

“No podía hacer mucho más debido a que estaba confinado. Fue en ese momento cuando sentí un impulso mayor para realizar proyectos audiovisuales desde casa. Así que decidí utilizar mis ahorros para adquirir un teléfono celular y un aro de luz. Además, acondicioné mi habitación para poder comenzar a grabar”, explicó.

Fue así que empezó a grabar contenido para su red social, pero nada que tuviera que ver con la política, pues cuando terminó la universidad se desentendió por completo de este tema, pues lo ponía muy tenso saber la situación que atravesaba el país.

“Yo empecé a hacer videos escritos de otro tipo de cosas que no se hicieron virales, pero cuando hablé de un tema coyuntural, que justo era sobre la segunda vuelta presidencial, en el que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se iban a enfrentar, todo el mundo empezó a hablar sobre ello”, señaló.

Edward Paul tiene su cuenta de TikTok que lleva el nombre 'Un chico pelotudo'. (Foto: Captura de Instagram)

Es en ese momento que Edward Paul se dio cuenta de que los videos de burla que hizo sobre el debate en Chota fue del agrado de la gente, por lo que empezó a idear este tipo de contenido en su cuenta de TikTok, con la intención de burlarse de la política peruana, además que le gustaba hacer reír a la gente, pues le hacía sentir bien.

“Empecé a hablar sobre política, pero de una manera diferente, algo que nos enseñe a conocer, porque yo literalmente no quiero hablar sobre política, no lo hablo con seriedad. Si voy a hablar de política lo voy a hacer llevándolo al otro extremo, siendo burlón. Además, a mí me gusta hacer cosas para hacer reír a la gente”, indicó.

Se distancia del humor vulgar

Edward Paul aclaró que los sketches políticos que realiza no contienen lisuras, marcando distancia de los personajes que aparecían en los antiguos programas humorísticos como ‘El Especial del Humor’.

“No soy muy partidario del humor vulgar. En la formación que yo tengo, en los años que he estudiado, aprendí que podía hacer un humor o comedia sin usar groserías o lisuras. A lo mucho que llego es decir pelotudo o pelotuda”, precisó.

¿De dónde nace su nombre ‘Un chico pelotudo‘ en TikTok?

Este seudónimo que Edward Paul en su cuenta de Tiktok e Instagram nació a raíz de las clases de improvisación que tomó, donde sus profesores lo enviaron a aprender jergas de otros países. Es así que con un grupo de amigos se empezaron a llamar ‘pelotudo’, pero tanto su fue agrado por esta palabra que decidió llevarlo a su vida diaria.

“En improvisación nos mandaban a aprender jergas de diferentes países porque había ese mundo donde podía hacer improvisación a la manera de novela mexicana, telenovela colombiana o telenovela argentina. Entonces nos mandaban a aprender bastantes jergas, y las que más nos salían eran las argentinas. Era como que una joda entre todos mis amigos, tanto fue la joda que lo llevé a mi vida diaria, lo usaba en la universidad, en el trabajo, entre otros espacios”, relató.

Asimismo, al empezar a hacer contenido político que no era serio, decidió llevar este nombre para que las personas o usuarios se den cuenta de que lo que hablaba era una sátira, que no estaba a favor de la derecha o izquierda.

“Mis amigos me conocían como pelotudo, entonces para mí era el nombre perfecto para mi cuenta en la que iba a hablar sobre temas políticos”, manifestó.

Edward Paul tiene pensado dejar TikTok eventualmente. (Foto: Captura de Instagram)

Su posible retirada de TikTok

El popular ‘Chico pelotudo’ confesó a Infobae Perú que tiene pensado retirarse de TikTok, pues no se encuentra conforme con las políticas de la plataforma debido a que muchas veces sus videos son eliminados sin ninguna razón, sin ser revisados antes.

“Yo no estoy tan conforme con TikTok, por la misma política de la plataforma. Por ejemplo, como hablo a veces de temas culturales, hay gente que le gusta y que no le gusta, pero a la gente que no le gusta te quiere bajar el video porque simplemente no está de acuerdo contigo. Te manda denuncias como acoso, intimidación, vulgaridades, entre otros, y TikTok te lo elimina. Eso me parece estresante porque después de mandar la apelación TikTok te lo vuelve a restablecer. ¿Por qué te lo restablece entonces? ¿Por qué te elimina si claramente no está bien esa denuncia?”, indicó.

Por su cabeza pasa la idea de grabar contenido para YouTube, pero sabe que necesita tiempo, pues en estos momentos se encuentra trabajando para una empresa, por lo que en sus tiempos libres lo utiliza para realizar videos para TikTok. En otro momento, indicó que, tal vez, renuncie para lanzarse como creador de contenido.

“La verdad es que con esas cosas como que no estoy tan conforme. A veces pienso en pasar a YouTube, pero todavía estoy con la idea de qué cosas hacer. Los videos que yo hago en estos momentos lo grabo en mis ratos libres, cuando llego a mi casa o los fines de semana. Me gustaría tirarme al vacío y, posiblemente, lo haga, renunciando a mi trabajo y dedicarme a tiempo completo a grabar videos”, sentenció.