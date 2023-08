Atlético Grau pateó el peor penal de Liga 1, pero árbitro lo repitió y cambiaron de ejecutor: el gol para 2-1 ante Universitario

Rodrigo Salinas anotó de penal el 2-1 frente a los 'cremas' por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Universitario visitó a Atlético Grau en el estadio Municipal de Bernal de Piura. El cuadro norteño marcó el segundo tanto a los 74 minutos por medio de Rodrigo Salinas de penal. El tanto del argentino llegó tras una doble intervención del VAR, primero para identificar una falta de Matías Di Bendetto contra Paulo de la Cruz en el área, y luego para pedir que el disparo se vuelva a realizar, ya que José Carvallo se adelantó para atajar el primer remate de Fernando Márquez.

Todo inició a los 68 minutos, cuando el volante de 23 años recibió un pase filtrado para meterse con peligro al área ‘crema’, pero apareció el central argentino para cruzarlo, y le metió un golpe en la cadera que lo derribó. En un inicio, la infracción no fue advertida por Diego Haro, por lo que fue necesaria la intervención del VAR para decretar la pena máxima. Además, en el videoarbitraje también se revisó una posible falta contra Rodrigo Ureña en la jugada previa, la cual invalidaría las acciones posteriores, pero finalmente se decretó que el chileno perdió la pelota limpiamente. Cabe mencionar que, mientras se chequeaba la acción, Jorge Fossati reclamó diciendo: “Por favor, no cometan esta cosa”.

El encargado de cobrar la pena máxima fue Fernando Márquez. No obstante, el mediocampista argentino realizó, posiblemente la peor ejecución de un penal en lo que va de la Liga 1, ya que su disparo fue demasiado avisado y no tuvo potencia, por lo que el portero ‘crema’ no tuvo problemas en atajarlo. Sin embargo, la alegría no le duraría mucho al elenco ‘merengue’, ya que en ese momento el VAR se volvió a convertir en protagonista, pues identificó que el seleccionado nacional se adelantó antes de tirarse, por lo que ordenó repetir el tiro.

Los dirigidos por Ángel Comizzo cambiaron de ejecutor y la responsabilidad pasó a ser del delantero Rodrigo Salinas, quien remató al mismo lugar que su compañero, salvo que en esta ocasión engañó a Carvallo, quien se tiró al otro costado, y su tiro llevó mucha más potencia y precisión, decretando el 2-1 en favor de los locales.

Rodrigo Salinas marcó su quinto tanto en la temporada (Liga 1).

Este tanto fue un duro golpe para el elenco de Ate, pues faltaban pocos minutos para el final del partido y necesitaban dos goles más para no rezagarse en la lucha por el título. Finalmente los ‘cremas’ consiguieron empatarlo con tanto de Luis Urruti a los 90+3 minutos, pero no fueron capaces de darlo vuelta, por lo que, quedaron a solo dos puntos del líder Sporting Cristal, al cual le tocó descansar esta jornada. Si los ‘celestes’ ganan. pueden extender su ventaja a cinco unidades, complicando las chances de Universitario de ganar el Torneo Clausura y luchar por el título nacional.

La temporada de Rodrigo Salinas

Rodrigo Salinas llegó a su quinto gol en la temporada y rompió una mala racha de más de un mes sin convertir. Sus otros tantos fueron en las victorias sobre Deportivo Binacional (2-1), Cienciano (4-0) y Cusco FC (3-0), y la derrota ante Alianza Atlético (3-2). Un dato importante es que todas sus conquistas fueron en el departamento de Piura.

La campaña pasada fue mucho más fructífera para el nacido en Berisso, Provincia de Buenos Aires, pues convirtió 13 dianas y quedó entre los ocho máximos artilleros del certamen.

Esta es la primera experiencia de Salinas en el fútbol peruano, antes, el atacante de 37 años tuvo una extensa trayectoria, en la que pasó por clubes de primera y segunda división argentina, Arabia Saudita, Chile y México. Los equipos por los que pasó son Villa San Carlos, Godoy Cruz, Rosario Central, Unión de Santa Fe, Atlante, Los Andes, Chacarita, Al-Ettifaq, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Deportes La Serena y Sarmiento de Junín.