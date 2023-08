Ricardo Gareca y la contundente razón por la que Paolo Guerrero no tuvo éxito en el Racing de Fernando Gago

Ricardo Gareca explicó por qué Paolo Guerrero no tuvo éxito en el Racing de Gago. (Radio La Red)

Luego de la salida de Paolo Guerrero de Racing, se tejieron muchas especulaciones de por qué dejó el fútbol argentino para recaer en Ecuador. Se manejaron la hipótesis de la mala relación del técnico Fernando Gago con el delantero peruano, así como también, el deseo del ‘nueve’ por más minutos.

Ricardo Gareca, técnico que dirigió al ‘Depredador’ en la selección peruana por varios años, dio su opinión sobre el paso del atacante de 39 años por la ‘academia’ y explicó el motivo de su fracaso, quitándole responsabilidad al ‘Pintita’ de la partida del futbolista a LDU de Quito. Todo esto en una reciente entrevista con la radio La Red.

“Paolo siempre quiere jugar, no es fácil, es un tipo bárbaro, profesionalmente, siempre ha jugado, él a lo largo de su historia no le ha tocado estar en el banco de suplentes, atravesó un momento en el que estuvo mucho tiempo fuera por lesión, entonces no es un jugador acostumbrado de verlo desde ese lugar”, inició.

“Él cronologicamente es un jugador sensacional, no se le puede discutir, pero tiene 39 años de edad, el tiempo pasa por todo el mundo. A los jugadores de fútbol se les acaba el tiempo, entonces, con 39 años, más lo que Gago quería, a sus equipos les gusta presionar y Paolo lo podía hacer de ratos porque no es su característica, habrá sido un experimento para que Paolo pueda afianzarse ”, finalizó el ‘Tigre’.

El exHamburgo llegó a Racing en enero del presente año y terminó firmando su desvinculación en julio. De esta manera, en condición de jugador libre, fichó por LDU, donde actualmente ya ha disputado seis encuentros, entre la LigaPro y Copa Sudamericana, todos como titular.

Paolo Guerrero fue presentado por todo lo alto como fichaje de Racing - Créditos: Racing.

¿Cómo le fue a Guerrero en Racing?

Paolo Guerrero disputó 22 partidos con el conjunto de Avellaneda, ocho como inicialista y catorce como suplente, en los cuales marcó tres goles (San Martín de Formosa por la Copa Argentina, Unión por la Liga Profesional Argentina y Ñublense por la Copa Libertadores) Asimismo, dos asistencias en el certamen internacional.

La actualidad del ‘Depredador’

El exBayern Munich, al parecer, encontró un club donde será protagonista. Desde que llegó a LDU, no dejó de recibir halagos, incluido los de su entrenador Luis Zubeldía, y tampoco salió del once titular. Esa confianza y cariño le permitió anotar su primer gol en su debut con los ‘albos’.

Eso sí, Guerrero entró en una sequía goleadora, lleva cinco cotejos sin marcar y seguirá en búsqueda de romper ese mal momento. Su próximo reto será ante Gualaceo por la Serie A, el cual está programado para mañana domingo 27 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Municipal Jorge Andrade Cantos.

Paolo Guerrero a un paso de semis de Copa Sudamericana

El fútbol da revanchas. El peruano pasó de ser suplente a liderar el ataque de Liga de Quito que está a un partido de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2023. Su equipo venció 2-1 a Sao Paulo en la ida de los cuartos y con un empate le bastaría para avanzar a la siguiente instancia.

El segundo compromiso ante el ‘tricolor’ se llevará a cabo el jueves 31 de agosto a las 17:00 horas de Perú en el estadio Morumbi. Cabe agregar que el ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del Botafogo vs Defensa y Justicia.

Paolo Guerrero y LDU buscarán su pase a semifinales en el estadio Morumbi. - Crédito: LDU de Quito

¿Por qué Gareca está sin club?

Después de su salida de la selección peruana, el ‘Tigre’ volvió a Vélez Sarsfield, pero, no le fue bien y terminó yéndose al poco tiempo. Ahora último, tuvo la propuesta formal de la selección de Baréin y no la aceptó, pese a ir a conocer las instalaciones. “Me tengo que preparar”, fue lo que dijo el argentino en su última entrevista.