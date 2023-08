Partidos de hoy, sábado 26 de agosto: horarios, canales TV y resultados en vivo

Cinco peruanos tendrán participación en sus equipos - Crédito: Liga de Fútbol Profesional, Getty Images, San José Earthquakes

El día tendrá una gran cantidad de partidos alrededor del mundo. El campeonato peruano comenzará la programación de la fecha 11. Además, las más importantes ligas en el mundo tendrá la participación de futbolistas nacionales. Por último Lionel Messi jugará su primer encuentro en la MLS.

El Torneo Clausura dará inicio a la jornada número 11 con cuatro emocionantes compromisos. El principal de ellos es el enfrentamiento entre Alianza Lima contra Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘íntimos’ buscarán continuar con su racha de triunfos.

En el ámbito internacional, habrá participación de varios futbolistas peruanos. En la liga portuguesa, Jesús Castillo fue convocado por Gil Vicente para enfrentar a Benfica por la fecha 3. Los dos equipos buscarán acercarse a los primeros lugares del campeonato.

Empate sin goles en Cusco por la fecha 10 del segundo certamen del año. (Video: Liga 1 Max)

En la MLS, Pedro Gallese y Wilder Cartagena fueron considerados para el duelo de Orlando City contra St. Louis City SC en calidad de local. El defensor Miguel Trauco jugará con San José Eathquakes cuando visiten a Sporting KC. Por último, Miguel Araujo será parte de la nomina de jugadores de Portland Timbers cuando enfrenten a Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi tendrá su debut en el torneo de primera división de Estados Unidos. Si bien el astro argentino ya ha jugado con Inter de Miami, ningún juego fue por la Major League Soccer. Su primer encuentro será ante RB New York en calidad de visitante.

Partidos de la Liga 1

- Unión Comercio vs Academia Cantolao (13:00 horas / estadio Carlos Vidaurre García / Liga 1 Max y Liga 1 Play)

- Carlos Mannucci vs Cienciano (15:00 horas / estadio Mansiche / GOLPERÚ)

- Binacional vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina / Liga 1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs Alianza Atlético (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max y Liga 1 Play)

Partidos de Premier League

- Bournemouth 0-2 Tottenham (Finalizado)

- Manchester United vs Nottingham Forrest (9:00 horas / Old Trafford / Star +)

- Arsenal vs Fulham (9:00 horas / Emirates Stadium / ESPN y Star +)

- Brentford vs Crystal Palace (9:00 horas / Gtech Community Stadium / Star +)

- Everton vs Wolverhampton (9:00 horas / Goodison Park / Star +)

- Brighton & Hove Albion vs West Ham (11:30 horas / Falmer Stadium / Star +)

Partidos de LaLiga

- Cádiz vs Almería (12:00 horas / estadio Nuevo Mirandilla / ESPN 2 y Star +)

- Granada vs Mallorca (12:30 horas / Nuevo Estadio de Los Cármenes / DirecTV Sports y DGO)

- Sevilla vs Girona (14:30 horas / estadio Ramón Sánchez Pizjuán / DirecTV Sports y DGO)

Partidos de Major League Soccer

- Columbos Crew vs Toronto FC (18:30 horas / Lower.com Field / MLS Pass on Apple TV)

- Cincinnati vs New York City (18:30 horas / TQL Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- RB New York vs Inter de Miami (18:30 horas / Red Bull Arena de Nueva Jersey / MLS Pass on Apple TV)

- Orlando City vs St. Louis City SC (18:30 horas / Orlando City Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- Sporting KC vs San José Earthquakes (19:30 horas / Sporting Park / MLS Pass on Apple TV)

- Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps (21:30 horas / Providence Park / MLS Pass on Apple TV)

Partidos de Serie A

- Frosinone vs Atalanta (11:30 horas / Stadio Benito Stirpe / ESPN Extra y Star +)

- Monza vs Empoli (11:30 horas / estadio Brianteo / Star +)

- AC Milan vs Torino (13:45 horas / estadio San Siro / Star +)

- Hellas Verona vs Roma (13:45 horas / Marcantonio Bentegodi / Star +)

Partidos de la liga portuguesa

- Arouca vs Portimonense (9:30 horas / estadio Municipal de Arouca)

- Farense vs Chavez (12:00 horas / estadio de São Luís)

- Gil Vicente vs Benfica (14:30 horas / estadio Ciudad de Barcelos)