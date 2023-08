Nicola Porcella contó detalles desconocidos de su paso por ‘LCDLF’: no tenía ropa y casi incendia la lavadora

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los personajes más queridos de México tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’. Incluso, el modelo peruano ha sido nombrado el ‘Novio de México’, por lo que se quedará a trabajar en el país azteca por un largo tiempo.

Durante su participación por este famoso reality de convivencia, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ganó millones de seguidores, quienes se encuentran atentos a todos los pasos que viene dando. Por este motivo, ellos le pidieron que abra un canal de YouTube, para que los mantenga siempre informados.

Cumpliendo con las exigencias de sus ‘Nicolitas’, Nicola Porcella publicó su primer video, donde se animó a contar detalles desconocidos de su paso por ‘La Casa de los Famosos México’. Para empezar, el modelo sostuvo que regularmente iba a subir videos, luego se puso a hablar sobre la increíble experiencia que tuvo dentro de este concurso de Televisa.

Nicola Porcella visitó la emisora Radio La Karibeña para decir adiós. Pronto regresará a México.

El exchico reality señaló que durante los primeros días, al estar acostumbrado a programas de competencia física, le fue un poco difícil adaptarse a la dinámica de este formato; sin embargo, una vez que lo entendió, empezó a congeniar con sus compañeros. Asimismo, precisó que cada vez que podía, aparecía frente a cámaras pidiendo trabajo.

En otro momento, Nicola Porcella sostuvo que siempre pensó que se iba a quedar una o dos semanas dentro de la casa, por lo que llevó poca ropa, esto sin imaginar todos los problemas que le traería posteriormente. “Lo de la ropa ha sido una vergüenza. No tenía más, solo usaba tres bóxers a la semana y los lavaba en la ducha. Me faltaba todo”, precisó.

Asimismo, recordó la primera vez que intentó manipular una lavadora dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. El modelo peruano tuvo una mala experiencia con este objeto de limpieza, ya que casi lo malogra y sus compañeros se molestaron con él, especialmente porque estaba desperdiciando agua.

Nicola Porcella planea abrir un negocio gastronómico en México tras su paso por 'La Casa de los Famosos'. Instagram/@nicolaporcella12

“Cuando por primera vez prendí la lavadora, le pregunté a Wendy si era normal que salga humo de la lavadora. Nadie me explicó como usar la lavadora, entonces cuando yo puse a lavar mis sábanas, eran como tres horas dando vuelta, pero la gente me decía que tenía que poner el ciclo normal”, comentó.

“Sergio Mayer no le gustaba que el agua se gaste, entonces cuando se dio cuenta que estaba dando vueltas muchas horas, me dijo que lo apague. Una vez que lo apagué, la lavadora no se abría, hasta que vino la ‘Barbie’ y lo desenchufó”, añadió.

De otro lado, Nicola Porcella mencionó que la ‘Barbie’ Juárez, que es una experimentada boxeadora, casi lo noquea de un golpe. Según el modelo peruano, el reality de convivencia decidió no mostrar esta escena, por lo que no hay registros multimedia. “No subieron un video de cuando ‘Barbie’ casi me noquea. Poncho nos dicen que nos peguemos un tiro y la ‘Barbie’ me dio fuerte”, sentenció.

Finalmente, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ le aclaró a sus fans que se encuentra totalmente soltero, asegurando que desde el 2018 no ha tenido una relación seria, minimizando los romances que tuvo con Romina Lozano, ex Miss Perú, y Ale Campaña, modelo con la que se tatuó un hilo rojo.