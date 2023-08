Magaly Medina le aclara a Jazmín Pinedo: “Jefferson Farfán y su abogado están obsesionados conmigo”

Magaly Medina respondió a Jazmín Pinedo una vez más. Magaly TV La Firme / ATV

Fiel a su estilo, Magaly Medina respondió a Jazmín Pinedo en su programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, este último viernes 25 de agosto. La periodista negó estar “enamorada” de Jefferson Farfán y aseguró que los futbolistas—y la posición económica de los mismos—poco o nada le importan, pues está lejos de ser una mujer interesada.

“Parece que hay desubicadas en la TV. Esta chiquita Pinedo, que está en canal cuatro, alguien le ha engañado y le ha dicho que es la súper conductora. Ya te dijo tu compañera Ethel, que a todas las conductoras de esas, las pautas las hace el productor. Ahora, en vez de contestarle a Reimond Manco, me contesta a mí”, señaló indignada.

Tras ello, Magaly Medina explicó que involucró a Jefferson Farfán en su crítica porque, desde su perspectiva, a la conductora de ‘Más Espectáculos’ le agradaba ser vinculada con “jugadores consagrados”, y no con simples “Jotitas”.

Magaly Medina respondió a Jazmín Pinedo, luego que esta la acusara de estar enamorada de Jefferson Farfán. Créditos a Magaly TV La Firme / ATV

Magaly Medina negó obsesión con Jefferson Farfán

Después de escuchar nuevamente las declaraciones de Jazmín Pinedo, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ lamentó que su adversaria haya tenido una respuesta tan “básica”. “¿Qué le podemos decir a estas chiquitas que la sientan ahí como un favor y les escriben todo lo que tienen que decir?”, recalcó la ‘Urraca’.

Posteriormente, Magaly Medina hizo una importante aclaración sobre su supuesta obsesión con Jefferson Farfán, exfutbolista que la denunció por el delito de difamación.

“A mí los jugadores de fútbol nunca me han gustado ni me gustarán. No se ha enterado que mi billetera es bien gorda y no necesito quitarle la billetera a nadie. Yo no me regalo a los jugadores cuando voy a entrevistarlos, no voy con papel de regalo y lazo. ¡Jamás! Todo el país lo sabe. Yo no le he coqueteado a Jefferson Farfán, ni tengo obsesión con nadie. Creo es al revés, Jefferson y su abogado tienen una obsesión con mi programa y conmigo, creo que por eso me demandan a cada rato”, resaltó.

Magaly Medina aseguró que Jefferson Farfán, amigo de Jazmín Pinedo, tiene una obsesión con ella y su programa 'Magaly TV La Firme'. Créditos a ATV

Magaly Medina recordó el escándalo de Joselito Carrera

La figura de ATV no perdió la oportunidad de recordarle a Jazmín Pinedo las declaraciones de Tatiana Merel, quien confirmó en ‘Magaly TV La Firme’ que la exchica reality se metió en su relación amorosa con Joselito Carrera. “Sí estaba con él cuando vi el ampay”, mencionó la mujer en junio de 2022.

Entre risas, Magaly Medina comentó: “No hablemos de señoras, no me recuerdes mi estado civil porque siempre lo he tenido bien presente. Cuando uno se casa, uno tiene relación de respeto con la persona que está comprometida. A mí nadie me va a señalar que me metí en una relación, irrespetando a un hombre que tenía mujer. Ponle un cambio menos, desacelera, mamita, porque la que no tiene respeto por sí misma eres tú”.

Magaly Medina le recordó a Jazmín Pinedo que la expareja de Joselito Carrera la acusó de ser la amante. Créditos a Magaly TV La Firme / ATV

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Magaly Medina?

Jazmín Pinedo arremetió contra Magaly Medina por haberse burlado de ella en su programa de espectáculos. Como se recuerda, Reimond Manco aseguró que mantuvo un romance con la exchica reality, pero que ella siempre lo negó por motivos que desconoce. Esto ocasionó que la ‘Urraca’ criticara fuertemente a la presentadora de América TV, quien no se quedó callada.

Jazmín Pinedo asegura que Magaly Medina está enamorada de Jefferson Farfán. América Tv. América Espectáculos.

“¿Qué tiene que ver Jefferson Farfán? Señora, tiene una grave obsesión con el señor y con su billetera, no todas las mujeres soñamos con lo mismo, debería entenderlo. Ahora, sinceramente y después de que constantemente lo involucra o trata de dar entender que he tenido algo con él, creo que usted, señora Magaly, está enamorada de Jefferson farfán”, expresó furiosa.

Como parte de la estocada final, le recordó que está casada con Alfredo Zambrano. “No se preocupe, cuando sea una mujer soltera, usted me avisa, armamos una reunión y se lo presento. Usted es una señora casada, párele un poquito, respete para que la respeten. Insisto, en mi opinión, yo creo que usted está enamorada de Jefferson Farfán”, sentenció Pinedo.