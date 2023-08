Magaly Medina califica de “envidioso” a Guty Carrera, luego de minimizar éxito de Nicola Porcella en México. Magaly TV La Firme. ATV.

Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa de espectáculos la noche del 25 de agosto, para calificar las recientes declaraciones de Guty Carrera, al señalar que no sabe nada del éxito evidente que está viviendo Nicola Porcella en México.

Como se recuerda, Guty Carrera está actuando en una de las novelas más vistas del país azteca llamado ‘Nadie como tú’. Debido a ello se ha comunicado con varios medios peruanos para contar como llegó a obtener ese papel y cómo es su vínculo con las estrellas mexicanas que aparecen en esa ficción.

Pero también fue consultado, sobre el rotundo éxito de Nicola Porcella al obtener el segundo lugar en el reality ‘La Casa de los Famosos’ y ganarse el cariño de los mexicanos.

Y debido a ese impacto, ya tiene varios contratos laborales; entre ellos Meet and greet en diferentes ciudades en México y en Estados Unidos. Inclusive el destacado productor de Televisa, Juan Osorio, le ha propuesto hacer una novela junto a Wendy Guevara.

Sin embargo, el hijo de Edith Tapia no estaría enterado de ello, debido a que ha estado inmerso en las grabaciones de su novela y estudiando sus libretos.

“No tengo idea sobre lo que está haciendo Nicola. Sé que estuvo en ‘La Casa de los Famosos’, pero te digo, voy tres meses grabando y en realidad, mi vida es estudiar y grabar”, dijo en una entrevista para ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, tomó distancia y aclaró que no tiene ninguna amistad con Nicola, a pesar de que ambos trabajaron juntos en ‘Esto es Guerra’.

“Nunca hemos sido amigos, somos conocidos, pero amigos no. No salimos a fiestas, no salimos a reuniones. Yo siempre he tenido una vida paralela con la de él, no tenemos contacto. Todo mi respeto para él, pero contacto no tenemos”, finalizó.

Magaly Medina calificó de envidioso a Guty Carrera

Ante ello, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ dio su sincera opinión e indicó que la expareja de Alejandra Baigorria estaría pecando de envidioso por el éxito que está teniendo Nicola Porcella en México.

“Vamos con el envidioso de Guty Carrera, hoy día, ninguneó a Nicola Porcella. Él dice, ‘no tengo idea que está haciendo, ¿cómo que no? Si hasta acá nos hemos enterado sin vivir en México”, dijo en un inicio.

“De hecho tienes que saber el fenómeno que resultó ‘La Casa de los Famosos’ con Wendy Guevara y Nicola Porcella... Tienes que reconocer que algún talento le han visto. Él se lo ha ganado a pulso porque nadie te ayuda cuando se trata de ganarse el cariño de la gente”, continuó.

Asimismo, la figura de ATV comentó que Guty Carrera, como compatriota de Nicola Porcella, debería saludar su éxito y reconocer el talento que tiene porque se ha ganado de forma genuina el cariño de la gente del país azteca.

“Tendrías que saludar el éxito de un compatriota tuyo, que también se fue como tú a otro país. Uno tiene como critico saber reconocer el éxito, el éxito hay que saludarlo, no le toca a todo el mundo y a pocos se nos presenta en varias oportunidades”, finalizó.