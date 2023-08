Jorge Fossati y el motivo por el que cuestionó la convocatoria de Juan Reynoso para las Eliminatorias Sudamericanas

Jorge Fossati y el motivo por la que cuestionó la convocatoria de Juan Reynoso para Eliminatorias Sudamericanas | Ovación

Juan Reynoso dio a conocer la lista de convocados de los jugadores de la Liga 1 para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas el último viernes 25 de agosto, pero esto no cayó tan bien para Jorge Fossati. Sucede que el técnico de Universitario de Deportes cuestionó que haya salido la nómina antes de jugarse la fecha 11 del Torneo Clausura porque eso podría generar cierta desestabilizar psicológicamente a los futbolista que fueron llamados y a los que no.

“Lo digo con altísimo respeto, no entendí e incluso hice gestiones con el club si la lista podía salir el domingo por ejemplo, porque eso de alguna manera puede desestabilizar al que está y al que no está. No hay club más importante que la selección, eso lo tenemos clarísimo. Me parece que esperando hasta el domingo nos ayudábamos mutuamente para que el jugador pueda rendir de la mejor manera, por más que esto sea un motivo de enorme felicidad”, comentó el DT uruguayo en conferencia de prensa.

Diego Romero, Aldo Corzo, Piero Quispe, Edison Flores, Andy Polo y Álex Valera son los jugadores ‘cremas’ llamados de manera preliminar por el ‘Cabezón’. Ellos lucharán para quedarse entre los 10 o 12 que quedarán en la lista final que será tomada en cuenta para disputar los encuentros con Paraguay y Brasil, este jueves 7 de setiembre a las 17:30 horas en Ciudad del Este y martes 12 del próximo mes a las 21:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, respectivamente.

Eso sí, la fecha 12 se jugará en plena fecha FIFA y los clubes no podrán contar con los seleccionados porque estarán preparándose para los cotejos de las Clasificatorias. La ‘U’ se medirán con Deportivo Municipal el próximo domingo 10 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Monumental.

“No sé si van a ser tantos los convocados porque está implícito por la informaciones que tengo (que la lista se recorte y algunos vuelvan pronto). Soy sumamente respetuoso con las decisiones que toma el técnico de la selección, y acá estamos para apoyar, es la obligación que tenemos todos los técnicos, sin importar la nacionalidad, que trabajamos en Perú”, añadió el estratega.

Universitario de Deportes felicitó a los seis jugadores que fueron considerados en la lista de convocados de la selección peruana. (Universitario)

La protesta de Jorge Fossati

El técnico de Universitario de Deportes mostró su molestia por la programación del partido entre la ‘U’ y Atlético Grau de este domingo 27 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Municipal de Bernal. Jorge Fossati criticó que se le haya puesto ese horario, donde el sol es más intenso en ese lapso de tiempo en el que se disputará el choque en Piura.

“Jugar a la 1 de la tarde en ese calor no es recomendado por la ciencia, no por mí, sino por los médicos. No jugamos en función de lo que puedan hacer terceros rivales, nuestro contrincante es Grau y trataremos de ser lo más competitivos posible en un horario anormal y en una situación climática anormal”, declaró el DT uruguayo.

Además, Fossati aseguró que no se cometerán los mismos errores que los partidos anteriores, como ejemplo frente Deportivo Garcilaso la fecha pasada, donde la falta de efectividad terminó por hacer que solo consiga un empate de 1-1 en el Monumental. Ese resultado hizo que los ‘merengues’ sumen su segundo choque sin poder ganar. Edison Flores y Aldo Corzo no podrán ser tomados en cuenta por expulsión.

“Trabajamos de todo, pero específicamente en aquello que estamos fallando, que son las definiciones. Grau es un buen equipo que le da mucha intensidad a los partidos. Tiene jugadores con velocidad, técnico. Tendremos que hacer un buen partido. Si mantenemos el nivel, tenemos chances de ganar, esto lo digo con respeto por Grau”, destacó.