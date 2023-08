Gian Marco revela por qué descartó postular al Congreso: “Hay gente que sí tiene pasta y estómago”

Gian Marco reveló que alguna vez consideró incursionar en política, pero luego cambió de idea. Créditos a Instagram/@gianmarcooficial

Gian Marco, uno de los destacados artistas de la escena nacional, no solo sobresale por su talento y la serie de premios internacionales que ha cosechado, sino también por su valiosa contribución a la música peruana. Por eso, no resulta extraño que el cantante se haya visto tentado a incursionar en la política.

En una entrevista con la agencia Efe, el ganador de tres premios Grammy Latinos reconoció que planeó postular al Congreso de la República en el pasado. Sin embargo, luego de meditarlo por mucho tiempo, descartó la idea por completo y continuó dedicándose a lo mejor que sabe hacer: la música.

“Prefiero mil veces contribuir a proyectos sostenibles, porque hay otra gente que sí tiene la pasta y el estómago para meterse en un Congreso, para estar peleando con diferentes entidades, para estar haciendo proyectos de ley”, señaló Zignago Alcóver.

Gian Marco Zignago, conocido artísticamente como Gian Marco, ha ganado tres premios Grammy Latinos en la categoría de «mejor álbum cantautor». Créditos a Facebook/GianMarco

Gian Marco y las propuestas políticas que recibió

Pero esta no es la primera vez que Gian Marco, quien acaba de estrenar un tema con Rubén Blades, habla sobre una posible incursión en la política. En el 2020, en diálogo con la revista Somos, afirmó que varios partidos le propusieron candidatear o, en todo caso, componer la canción principal de la campaña política.

“Me han ofrecido mucha plata para hacer canciones, pero yo no me meto en esas cosas (...) Yo me he negado rotundamente, así me ofrezcan un cheque en blanco, millones de ofertas importantes de dinero”, precisó.

Actualmente, Gian Marco radica en Miami. Créditos a Instagram/@gianmarcooficial

En esa misma entrevista, Gian Marco afirmó: “Yo no soy político, no tengo sangre. Hay que tener vocación o ser muy conchudo, con el respeto de los conchudos (...) El poder está bonito, pero qué difícil comandar un país tan complejo como el nuestro. Yo, desde mi trinchera, he hecho lo que he podido. Puedo ser una figura apetecible, pero ya saben que no soy negocio para nadie”.

El retorno musical de Gian Marco

Este viernes 25 de agosto, Gian Marco estrenó un nuevo tema musical de la mano de Rubén Blades, titulado “Aún me sigo encontrando”. Se sabe que los artistas grabaron la canción por separado y que el intérprete de “Sácala a bailar” desea “encontrarse pronto y darle un abrazo”.

Por otro lado, Gian Marco alista un súper concierto para este 9 de septiembre en el Círculo Militar de Salaverry, donde compartirá escenario con grandes figuras como Diego Torres y Fonseca. Entradas en Joinnus.

Regina Alcóver, madre de Gian Marco, aparece en el nuevo video musical del cantante. Créditos a Youtube / Gian Marco Música

“Cortar tickets es algo muy importante porque vale la pena tocar un disco en vivo. Es tan bonito tocar en vivo, es tan bonito decirle a la gente que lo que haces es cierto”, contó a la agencia EFE.

Cabe resaltar que el nuevo disco que sacará Gian Marco en 2024 consta de 11 canciones y 7 son duetos con destacadas figuras de la música latinoamericana, las cuales aún no han sido reveladas. Según el peruano, uno de ellos lo ayudó a descubrir a los 14 años que “podía escribir canciones”.

Sobre Gian Marco

Autor de éxitos como “Hoy” o “Sácala a bailar”, Gian Marco nació el 17 de agosto de 1970 en Lima, Perú. Empezó su carrera musical cantando en bares de Lima y, recién en 1990, grabó su primer disco “Gian Marco: Historias parte I”. Sin embargo, su éxito internacional se dio con su sexto disco. Actualmente, el peruano radica en Miami y tiene una relación amorosa con Juliana Molina.