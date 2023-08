Comas: Sicarios acribillan a secretario de sindicato de trabajadores de Sedapal por negarse al pago de cupos

Criminales balearon a un padre de familia. Vídeo: Latina Noticias.

Una vez más, el distrito limeño de Comas es escenario de otra escena de crimen ejecutado por sicarios. Un padre de familia murió baleado cuando salía de su vivienda rumbo a su trabajo, en las inmediaciones de la avenida Túpac Amaru. La madre de la víctima presenció la terrible escena.

Según informó Latina Noticias, Robert Zavaleta Zavaleta, de 43 años de edad, era miembro de un sindicato muy respetado en la zona del jirón Perú, del distrito de Lima Norte. Venía prestando servicios de construcción para el consorcio San Isaías en una obra de Sedapal.

Compañeros de trabajo señalaron que desde hace poco tiempo, Zavaleta comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de mafias dedicadas al cobro de cupos. El dirigente se habría negado al pago por lo que los criminales decidieron acabar con su vida.

“Esto viene pasando años atrás, vienen asesinando a nuestros dirigentes de Comas. Todos los dirigentes siempre reciben amenazas con estas bandas criminales”, recalcó un amigo de la víctima para La República.

El último viernes, Zavaleta Zavaleta salió temprano de su casa y a unos pocos metros de la puerta de ingreso, unos sujetos se acercaron y le dispararon en la cabeza. La escena fue presenciada por la madre de la víctima, según contó un familiar para el referido medio.

La víctima quedó tendida en el piso y ensangrentado. A pesar de los desesperados intentos de sus familiares por brindarle asistencia y llamar a una ambulancia que pueda socorrerlo, no sirvió de nada. Trágicamente, el hombre perdió la vida apenas momentos después del ataque.

Policía y personal de criminalística llegaron a la escena del crimen para recoger la evidencia necesaria para la investigación. Foto: PNP.

Varias personas, entre ellos, más familiares, vecinos y compañeros de trabajo de Robert llegaron hasta la escena del crimen para intentar dar consuelo a los deudos. Mientras, el cuerpo de Zavaleta esperaba la llegada de la Policía Nacional (PNP) y peritos de criminalística.

Se conoció que la víctima deja en orfandad a tres menores de edad, por lo que los familiares piden justicia por este caso y que se encuentre a los responsables de su muerte para que sean condenados.

El caso ya se encuentra a cargo del Depincri de Comas, donde se viene realizando la investigación correspondiente.

Los distritos con más casos de sicariato

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú reportó que solo en Lima Metropolitana, desde enero hasta julio de este año, se han registrado 186 homicidios por encargo. Dicha podría seguir aumentando y posiblemente superar el récord anual de asesinatos.

Según las estadísticas presentadas por La República, las cifras de fallecimientos por distrito debido a actos de sicariato durante el transcurso del año 2023 son las siguientes:

San Juan de Lurigancho encabeza la lista con 32 casos, seguido de Ate con 29 casos y San Martín de Porres con 15 casos. Villa María del Triunfo y Comas registran 14 y 13 casos respectivamente.

Otros distritos con cifras significativas incluyen San Juan de Miraflores con 11 casos, Puente Piedra con 10 casos, y San Miguel con 8 casos. Los distritos de Pachacamac, Los Olivos y El Agustino presentan 7, 6 y 6 casos respectivamente.

La Victoria, Villa El Salvador y Carabayllo cuentan con 4 casos cada uno, mientras que Lurín y Rímac tienen 3 casos cada uno. Independencia, Lurigancho-Chosica, Cieneguilla, Santa Anita, Chorrillos, Surco y Ancón reportan 2 casos cada uno.

Por último, San Isidro registra 1 caso de sicariato. Estas cifras resaltan la persistente preocupación por el aumento de la violencia en varios distritos de la ciudad.

¿Qué hacer si soy víctima de extorsión?

Dos de los delitos que vienen ganando más terreno en Perú durante este 2023 son la extorsión y el sicariato, de acuerdo a cifras oficiales y policiales. (Andina)

No te quedes en silencio, incluso si aquellos que te extorsionan te instan a no reportar el incidente, no vaciles en hacerlo. Las autoridades de la Policía Nacional te brindan el siguiente consejo:

1. Si te llaman, no te preocupes, intenta mantener la calma.

2. Si no tienes identificador de llamadas, toma nota de detalles como la fecha, la hora y el nombre proporcionado por la persona que podría ser un extorsionador.

3. Si es posible, graba las llamadas de inmediato.

4. Registra las demandas, incluyendo la cantidad de dinero, las ubicaciones de las sucursales bancarias para realizar el depósito y cualquier otra información relevante.

5. Realiza la denuncia de forma inmediata a la División de Secuestros y Extorsiones ubicada en la Av. España 323, Cercado de Lima, o comunícate al número telefónico 01-4249524.