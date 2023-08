Un canal que trae cola

El calado (profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un buque) del Canal se ha fijado en no más de 13.5 metros, lo que viene dejando sin opción de paso a buques - crédito AFP

Fue en agosto de 1914, más de 100 años atrás, en que por primera vez una embarcación transitó por el Canal de Panamá, una obra de infraestructura emblemática que facilitó el rápido acceso entre los océanos Pacífico y Atlántico, permitiendo así un intercambio comercial más ágil entre Asia, América y Europa.

Para la economía de Panamá, las operaciones logísticas en el Canal representan una importante fuente de ingresos. De acuerdo con un último examen de políticas comerciales de la Organización Mundial del Comercio, en 2020, estos ingresos representaron el 75% de los ingresos no tributarios que percibe el país. Asimismo, su contribución directa al PBI panameño fue del 3.5%, y tomando en cuenta contribuciones indirectas llegó al 5.2%.

En los últimos meses, la confirmación del fenómeno ‘El Niño Global’ ha generado mucha incertidumbre sobre los impactos que generarían las altas temperaturas durante este año e inicios del próximo, no solo en la producción de alimentos, sino también en las cadenas de suministros a nivel mundial. Esto último, ya se viene experimentando en el Canal de Panamá, puesto que el tránsito de buques diarios por esta vía, por donde pasa alrededor del 3% del comercio global, se ha reducido de 36 a 32, como consecuencia de la falta de lluvias. Asimismo, el calado (profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un buque) del Canal se ha fijado en no más de 13.5 metros, lo que viene dejando sin opción de paso a buques de gran tamaño y capacidad como los Neo Panamax.

Dicho escenario no solo viene ocasionando colas y demoras en el paso interoceánico, sino también mayores fletes de transporte. De acuerdo con Drewry Shipping Consultants, al 17 de agosto último, el precio del flete promedio se ha incrementado por sexta semana consecutiva, alcanzando los US$ 1,832 por contenedor de 40 pies, lo que refleja un incremento de casi 20% frente a los US$ 1,537 registrados el 20 de julio de este año.

Cabe mencionar que, según cifras de la Autoridad del Canal de Panamá, un 27% de la carga que transita por el canal de Panamá desde el Pacífico hacia el Atlántico proviene de puertos de la costa oeste de Sudamérica, como el Puerto del Callao, por ejemplo. Al respecto, el Consejo de Usuarios de Puertos de Ositran ha manifestado que a través del Canal transita un 40% de nuestros envíos al mundo, minerales y productos agrícolas, principalmente, sin mencionar que una parte importante de nuestras importaciones de urea y trigo provienen de Europa, lo que impactaría directamente en el precio de alimentos en el mercado local y por ende en los bolsillos de todos.

Esta situación grafica la relevancia de una eficiente operatividad de la infraestructura portuaria para la economía de un país, así como las implicancias que tiene la misma para el abastecimiento de mercancías continental. Naturalmente la congestión, retrasos y limitaciones de carga, que se vienen gestando debido a esta problemática, se traducen en un alza de costos en el transporte marítimo, que finalmente se trasladarán en mayores precios al consumidor final.

Recordemos que, como país, ya hemos sufrido las consecuencias de precios altos y escasez de insumos fundamentales para la producción de alimentos, más aún con la incapacidad del Gobierno del presidente Castillo que nada hizo por mitigar los efectos de la coyuntura externa. Así, teniendo en cuenta que este escenario persista en lo que resta del año e inicios del próximo, vendría bien tomar las previsiones del caso.