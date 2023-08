Juzgado de Familia desestimó las medidas de protección pedidas por ‘Tomate’ Barraza en contra de Vanessa López

Tomate Barraza y Vanessa López vuelven a estar enfrentados. (Foto: Instagram)

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se mostró asombrada de la reciente denuncia que recibió la modelo Vanessa López de parte de su expareja y padre de su hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza. Esto luego que, el locutor radial haya acusado a la modelo por violencia psicológica, después de que ella lo calificara de ‘chipi’ en el programa de telerrealidad conducido ‘La Casa de Magaly’.

Te puede interesar: Magaly Medina no cree en lágrimas de ‘Tomate’ Barraza: “Siempre trata de justificarse y victimizarse”

Así lo dio a conocer la modelo en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen de la notificación que aparentemente recibió en su domicilio, en la que se le imputa haber infligido daño psicológico al cantante y a la hija menor de ambos por las declaraciones que dio a nivel nacional sobre su particularidad física.

“La denuncia emitida por la comisaria de Las Praderas, sobre violencia psicológica interpuesta por Carlos Donato Barraza en agravio de la niña de tres años, en contra de Vanessa López Guerra”, se logra leer en el documento publicado por Vanessa en sus redes sociales.

Vanessa Lopez Instagram.

Magaly Medina revela que juzgado de familia rechazó la denuncia de ‘Tomate’ Barraza

Sin embargo, el día jueves 24 de agosto, la comunicadora Magaly Medina comunicó que el Séptimo Juzgado de Familia había dictaminado el rechazo de la solicitud presentada por Carlos Barraza contra su ex pareja, Vanessa López. En el mismo pronunciamiento, se hace un llamado a los padres para que dejen a un lado sus discrepancias y pongan en primer plano el bienestar de su hija.

Te puede interesar: Vanessa López se pronuncia sobre medidas legales que tomará Tomate Barraza: “Eres un muerto televisivo”

“También los exhortan a los dos como padres a dejar de lado los conflictos personales que tienen y a priorizar el interés superior de su menor hija, el cual debe estar por encima del derecho que les asiste a ellos como padres”, dijo la comunicadora en la reciente edición de su programa Magaly TV La Firme.

Tomate Barraza pide medidas de protección contra Vanessa López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Vanessa López indignada por denuncia de Carlos ‘Tomate’ Barraza

Carlos ‘Tomate’ Barraza presentó una denuncia por violencia contra Vanessa López por haberlo tildado de ‘chipi‘, pero la influencer respondió de manera contundente, afirmando que en realidad fue su expareja quien generó un altercado en su hogar.

Te puede interesar: ‘Tomate’ Barraza anuncia medidas legales contra Vanessa López por sus confesiones en ‘La Casa de Magaly’

La modelo dirigió fuertes críticas hacia el artista peruano, reviviendo el incidente de violencia que tuvo lugar cuando este fue a recoger a su hija pequeña a su residencia.

“O sea, él hace el escándalo en mi casa, me descuadra la puerta, me saca una uña acrílica y encima me denuncia... Estás enfermo. Ya no sabes qué inventarte para poner una denuncia, te quiero lejos de mi vida. Déjanos en paz”, sostuvo la modelo en su cuenta de Instagram.

Vanessa Lopez Instagram.

¿De qué la acusa Tomate Barraza a Vanessa López?

Según la captura que la modelo Vanessa López compartió en su Instagram, se puede apreciar que Carlos Barraza la denuncia por “violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar”. Sin embargo, los detalles específicos aún no están claros. Recordemos que hace poco, el locutor de radio dio explicaciones sobre un incidente violento en el que golpeó la puerta de Vanessa López.

“Cuando entro a la casa no es que le meta un puñete a la puerta, la puerta es de fierro como la que está afuera. Ella (Vanessa) me cierra la puerta, para aguantar la puerta se escucha ese golpe, Jamás le haría a ella algo”, dijo en entrevista para YouTube de Giancarlo Granda.