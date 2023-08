Magaly Medina opinó sobre el DNI de Christian Domínguez: ”Fregado que Pamela le haga cambiar el estado civil”

Magaly Medina opino sobre el DNI de Christian Domínguez| (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La periodista Magaly Medina no dudó en opinar, muy fiel a su estilo, sobre la reciente modificación en el documento de identidad del cantante Christian Domínguez, quien logró formalizar su divorcio con Tania Ríos. El cumbiambero exhibió su actual estado civil como “Divorciado” en el programa ‘América Hoy’.

Según el artista, señaló que tuvo que soportar múltiples burlas debido al largo y complicado proceso que enfrentó para gestionar el cambio en su documento de identidad. “Todo el mundo quería conmigo porque sabían que yo padecía bastante, presionando, presionando, aparte que tenía que aguantar las burlas de ustedes mismos”, dijo en un inicio para el programa de Ethel Pozo.

“Cuando Janet decía ‘nunca’. Mucha gente hablaba y decía que yo me burlaba de la situación, que me burlaba de mi pareja actual, que era mentira, que ni siquiera había iniciado un proceso cuando tenía años y yo me he callado”, aseveró en el programa del 24 de agosto.

Después de una espera de 11 años, Christian Domínguez no titubeó en mostrar orgullosamente su recién adquirido DNI, que ahora lo cataloga como “divorciado”.“No me gusta estar hablando de mi vida privada ni estar hablando si sale o no sale. Mi familia lo sabía, usted lo sabía, nos burlábamos un poco de eso porque demoraba mucho, pero bueno, ya se dio”, sostuvo esta mañana el cumbiambero.

¿Qué dijo Magaly Medina del nuevo documento de Christian Domínguez?

Como era de esperarse, la periodista Magaly Medina compartió sus comentarios el 24 de agosto en su programa Magaly TV La Firme acerca de la modificación en el estado civil del cantante. Al parecer, sus palabras sugirieron cierto escepticismo sobre la sinceridad de Christian Domínguez, y su deseo de haberse separado de su exesposa con la intención de volver a casarse.

“Pobre, para los que no tienen memoria, para los que no siguen el caso, dice que años tenía con el tema del divorcio, ¿no te acuerdas de que nosotros sacamos un informe donde veíamos que tú ponías una demanda de divorcio y abandonabas el juicio? Ponías una demanda cuando tenías una pareja nueva y abandonabas el juicio”, dijo en un inicio la conductora de Magaly TV La Firme.

“Hasta que finalmente, en esta última etapa, recién le pusiste ganas y por fin salió. (...) A las anteriores les hiciste un contrato de esponsales a Karla Tarazona, ¿no te casaste simbólicamente? ¿No les dabas anillitos a todas? Ay por favor, ahora va a venir a decir que ahora sí”, agregó.

Recordemos que, hace unos meses, Christian Domínguez y Pamela Franco ya estaban discutiendo la posibilidad de comenzar a planificar su matrimonio por todo lo alto. Sin embargo, también estaban en espera de obtener el documento necesario para concretar su deseo de adquirir una casa.

Christian Domínguez se arrepiente de haberse casado con Tania Ríos

El presentador de ‘América Hoy’ Christian Domínguez, reveló en junio pasado que se casó con Tania Ríos debido a que experimentaba una sensación de ser mucho más mayor de lo que en realidad era en términos de edad. Aseguró que había acelerado ciertas etapas de su vida durante su proceso de crecimiento.

“Sí, claro (me arrepiento). Sí, fue una tontería, fue una decisión inmadura. No sabría decir (que me arrastró). Todo el mundo te puede decir, cásate, pero tú tienes que decir que hacer, pero tenía 18 años, tontamente creí que ya tenía las cosas resueltas y que podía hacerme cargo de algo así”, confesó el artista en aquella oportunidad.