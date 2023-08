La desesperada falta de Renato Tapia sobre Dani Carvajal para evitar contragolpe en Real Madrid vs Celta de Vigo por LaLiga

Ocurrió en el duelo entre Real Madrid y Celta de Vigo por LaLiga. (Video: ESPN)

Este viernes 25 de agosto empezó la tercera fecha de la LaLiga en España y Celta de Vigo recibió en su casa a Real Madrid. El volante peruano Renato Tapia sumó sus primeros minutos de la temporada y también se ganó una merecida amonestación, luego de una falta táctica sobre el lateral derecho Dani Carvajal.

En el tiempo de compensación del encuentro disputado en el estadio de Balaídos, ya con el marcador en contra por la anotación del centrocampista inglés Jude Bellingham, el pivote ‘celeste’ se ganó su primera tarjeta amarilla de la campaña al intentar frenar un contragolpe del equipo comandado por Carlo Ancelotti.

El ex volante de Feyenoord recibió el esférico a pocos metros del círculo central del campo y ante la asfixiante presión de sus contrincantes -tenía tres preparados para interceptarlo- , decidió hacer un recorte hacia atrás y antes que el mediocentro croata Luka Modric se acerque más a su posición se desprendió de la redonda, mandando un pase hacia la ubicación de su compañero Manu Sánchez.

Sin embargo, el servicio del referente de la selección peruana no tuvo ni la potencia ni la precisión necesaria, por lo que no llegó a su destino debido a una buena anticipación del carrilero diestro español Dani Carvajal. El cinco veces ganador de la UEFA Champions League armó raudamente una pared con Modric, quien le devolvió la bola con un notable pase de tacón que lo dejó en buena posición ofensiva pegado a la banda.

Carvajal Ramos tenía delante suyo al ariete Joselu y al atacante brasileño Rodrygo Goes, por lo que un balón suyo podría dejar prácticamente mano a mano a los hombres de la ‘casa blanca’ con la defensa ‘céltica’. Ante esta situación, cuando el ex Bayern Leverkusen se hizo un autopase, Renato Tapia no tuvo otra alternativa que derribarlo. Sin intención de tomar la pelota, el ‘Cabezón’ le puso el brazo por delante a su rival, quien apenas sintió el contacto, se lanzó al gramado.

Ante esta situación y al interrumpir una potencial chance de riesgo, el árbitro Eduardo Iturralde González sancionó la falta y se dispuso a mostrarle la cartulina al jugador de 28 años.

El polifuncional deportista sumó sus primeros minutos en lo que va de la Liga ante Real Madrid. Su entrenador, el histórico Rafa Benítez, decidió que ingrese al terreno de juego a los 78 minutos de la etapa complementaria en reemplazo del artillero noruego Jorgen Strand Larsen. En ese punto de la justa deportiva, el tanteador continuaba con un empate, pero casi a la par de la entrada de Renato Tapia, llegó el desnivel, tras la solitaria conquista de Jude Bellingham.

Renato Tapia sumó sus primeros 12 minutos en la campaña 2023/2024 - Crédito: GOLPERU

El presente del Celta de Vigo

Celta de Vigo vive este 2023 su centenario institucional y hasta el momento no pueden celebrarlo con un triunfo oficial, pues en tres partidos del certamen doméstico no consiguió el anhelado resultado. En su estreno contra Osasuna en casa perdió por 2-0, luego empató 1-1 con Real Sociedad en Anoeta y este viernes sucumbió con los ‘merengues’. Estos resultados lo dejan en el puesto 16 con solo un punto, cerca a los puestos de descenso.

La próxima prueba de los gallegos será en la misma competición nacional. Por la cuarta jornada tendrán que trasladarse a Andalucía para medirse con Almería. Este choque fue pactado para el viernes 1 de setiembre desde las 15:00 horas de Perú.